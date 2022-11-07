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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الحق نفسك .. 3 أطعمة شهيرة يتناولها قد تؤدي إلى فقدان البصر

فقدان البصر
فقدان البصر

حذر خبراء التغذية  من  ثلاثة أطعمة شهيرة  قد تؤدي إلى فقدان البصر وضررالأوعية الدموية الدقيقة والحساسة التي تمد عينيك بالدم إليك أبرزها وفقا لموقع express

1-اللحوم المصنعة

 تتميز اللحوم المصنعة أيضًا بكميات عالية من الملح  مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم . هذا ليس ضارًا فقط بصحة قلبك ولكن أيضًا للعينين ".

في حين أن الشرايين هي الضحية الأكثر شهرة لارتفاع ضغط الدم ، إلا أن هذه الحالة يمكن أن تلحق الضرر أيضًا بالأوعية الدموية الدقيقة والحساسة التي تمد عينيك بالدم .

وفقا لموقع Mayo Clinic أن هذا الضرر في الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين ، والمعروف أيضًا باسم شبكية العين ، يمكن أن يؤدي إلى "نزيف في العين وتشوش الرؤية وفقدان كامل للرؤية.

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2-مشروبات سكرية
 

المشروبات السكرية مثل عصير الليمون والمشروبات الرياضية مليئة بالسكريات التي تصل إلى 10 ملاعق صغيرة ، وهو ما يؤدي إلى أمراض القلب والسكري عند تناولها بشكل متكرر.

ونتيجة لذلك ، يمكن أن يصاب المرء باعتلال الشبكية السكري بعد تناولها لبعض الوقت.

يعد اعتلال الشبكية السكري الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم هو أحد مضاعفات مرض السكري الذي يدمر الجزء الخلفي من العين .

تعدالمشروبات السكرية مثل عصير الليمون والمشروبات الرياضية مليئة بالسكريات التي تصل إلى 10 ملاعق صغيرة.

ولكن إذا كنت ترغب في الاستمتاع بمشروب غازي من وقت لآخر فلا يجب أن تتناول أكثر من 30 جرامًا من السكريات يوميًا ، وهو ما يعادل "تقريبًا" سبعة مكعبات سكر.

3-الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية ترفع مستوى الكوليسترول السيئ في الدم بسبب زيادة استخدام الدهون المتحولة.

اللحوم المصنعه مشروبات سكرية الأطعمة المقلية اعتلال الشبكية السكري نسبة السكر في الدم ارتفاع ضغط الدم فقدان البصر الأوعية الدموية

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