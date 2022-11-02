من غير فرهدة ولا حرمان .. أسرع رجيم هيلزق بطنك في ضهرك

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لإنقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد إليك رجيم سريع لحرق ونسف الدهون يقدمه موقع برايت سايد إليك خطته لمدة 3 أسابيع.
الأسبوع الأول
اليوم الأول والثانى ..
الإفطار اليومى :
كوب من نسكافيه بدون سكر +2 بسكويت لايت
الغذاء:
طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوي أو صدور دجاج مشوية
العشاء:
قطعة جبن قريش+ربع رغيف بلدى
اليوم الثالث والرابع
الإفطار:
3 ملاعق فول بالليمون + 1 توست سن
الغداء:
سمك مشوى +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق أرز
العشاء:
3 ثمار من الفاكهة
اليوم الخامس والسادس والسابع
الإفطار:
شريحة جبن نستوأو جبن لايت+ شريحة توست
الغداء:
طبق من الكوسة السوتيه + 3 ملاعق أرز
بعد ساعتين:
طبق صغير من الشوفان
العشاء:
ثمرة تفاخ أو ثمرة برتقال +كوب زبادى لايت
الأسبوع الثاني
اليوم الاول والثانى والثالث
-الإفطار
بيضة مسلوقة +1 شريحة توست
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️الغداء
- سمكة مشوية+ طبق سلطة خضراء
أوشريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء
▪️العشاء
كوب زيادى + شريحة بطيخ
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
الأسبوع الثالث
وجبة الإفطار
بيضة مسلوقة +طبق سلطة
اليوم الأول
2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز
اليوم الثانى
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
اليوم الثالث
3 ملاعق مكرونة + فيليه سمك مشوي
اليوم الرابع
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
اليوم الخامس
3 ملاعق مكرونة +2 برحر مشوى
اليوم السادس والسابع
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسم
رجيم سريع يخلصك من الوزن الزائد بأقل مجهود
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
ثمرة فاكهة
العشاء
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
أو طبق شوفان بالبن خالي الدسم.