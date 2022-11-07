وزير التموين: سيتم مصادرة أي أرز مجهول المصدر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي أنه سيتم مصادرة الأرز مجهول المصدر والذي تم تخزينه في أماكن غير مسجلة لدى هيئة السلع التموينية وذلك بناء على القوانين المنظمة للتجارة.



وأشار المصيلحي خلال لقائه في برنامج "حكاية" مع الاعلامي عمرو أديب إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 250 ألف طن أرز شعير منذ بداية الموسم تكفي نحو 5 شهور ،منوها بأن الوزارة تستهدف توريد ما يترواح من مليون إلى مليون نصف ألف طن شعير، وذلك في إطار استراتيجيتها لتكوين احتياطي استراتيجي من الأرز.



وأضاف أن مصر تستهلك سنويا نحو 3.2 مليون طن أرز وتم خلال الموسم الحالي زراعة 1.5 مليون فدان أرز.



وأرجع المصيلحي قيام الحكومة بوضع منظومة لجديدة لتداول الأرز الى أن العام الماضي في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2021 قام بعض التجار بحجب السلعة بغرض البيع بسعر أزيد، لافتا ألى أن أسعار الأرز الشعير ارتفعت من 4500 جنيه للطن في أول الموسم إلى 9 آلاف جنيه للطن، الامر الذى دفع الوزارة إلى استيراد نحو 55 ألف طن أرز هندي.



وأشار الى أن المنظومة الجديدة للأرز حددت قيام الفلاح بتوريد طن على كل فدان لصالح وزارة التموين أي نحو 25% من الكمية على أن يتم بيع الجزء الباقي بسعر الحر.



وأضاف أن اللجنة العليا للأرز والتى تضم فيها فيها رئيس شعبة الحبوب ورئيس شعبة الأرز بالإضافة الى هيئة السلع التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة قامت بتحديد سعر توريد الأرز وعرضها على مجلس الوزراء حيث تم الاتفاق على توريد طن الأرز رفيع الحبة بسعر 6600 جنيها و6850 جنيها للأرز عريض الحبة.



وأشار الى أن عدد المضارب التي وقعت مع الوزارة بلغ حتى الآن نحو 210 مضارب من اجمالي 310 مضارب المتواجدة في أماكن الإنتاج ، وتم الاتفاق الى انه سيتم ضرب 50% لصالح هيئة السلع التموينية و50% للقطاع الخاص، لافتا الى أن المضرب يحقق مكسب 3 جنيهات للكيلو، منوها بأن الوزارة فتحت باب التعاقد مع باقي المضارب حتى الخميس المقبل.



ولفت المصيلحي الى أن مضرب يرغب في الضرب لصالح القطاع الخاص بنسبة 100% لابد من التسجيل لدى الوزارة.



وأكد المصيلحي أنه لولا تحديد سعر الأرز بنحو 12 جنيها للكيلو السائب و15 جنيها للأرز المعبآ لكان هناك مضاربات كبيرة في الأرز الشعير.

