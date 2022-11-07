ولي العهد السعودي يخطط لطرح مبادرة جديدة من شرم الشيخ ضمن قمة المناخ

يخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لطرح مبادرة جديدة لدى وصوله اليوم الإثنين، إلى مدينة شرم الشيخ، لحضور قمة المناخ "كوب 27".

وتنطلق اليوم قمة الرؤساء على مدار يومين وتُعقد في كل يوم ثلاث جلسات رئاسية يتحدث فيها القادة عن جهود بلادهم في مواجهة تحديات آثار التغير المناخي.

وقال مصدر سعودي رفيع المستوى لوكالة الأنباء الألمانية إن الأمير محمد بن سلمان "سيعلن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ تحت شعار "من الطموح إلى العمل" بالتزامن مع انعقاد مؤتمر كوب 27".

ويرافق ولي العهد عدد من كبار المسؤولين السعوديين بينهم وزراء الطاقة والزراعة والصناعة ومبعوث المملكة لشؤون المناخ وغيرهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الدولة بدأت في الاستعداد لـ مؤتمر المناخ منذ عام تقريبا، وذلك منذ تكليفها برئاسة قمة المناخ، بالنيابة عن القارة الأفريقية.

وأضاف “أحمد أبو زيد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الدولة بدأت بعمل تحركات مكثفة مع الشركاء والمجموعات الجغرافية المختلفة، منوها بأن مصر عملت على صياغة أجندة لعمل المؤتمر تكون موائمة ومتناغمة مع بعضها البعض.

وشدد على أن الدولة تتعان ومع كافة الشركاء الدوليين من أجل وضع آليات فعالة فيما يخص حماية البيئة، منوها بأن أجندة المؤتمر تضم بنود جديدة، كانت تمثل تحديا كبيرا من قبل.