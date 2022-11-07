بعد تويتر.. شركة ميتا تستعد لعملية تسريح ضخمة من الموظفين هذا الأسبوع

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستجرام، تستعد لتسريح عدد كبير من الموظفين هذا الأسبوع.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين، إن عملية التسريح المخطط له قد تكون الأكبر من نوعها منذ 18 عاما، مشيرة إلى أن القرار المرتقب سيطال آلاف الموظفين وقد يتم الإعلان عنها يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن المتحدث باسم شركة ميتا رفض التعليق، وأشار إلى البيان الأخير للرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج، الذي أكد فيه أن الشركة ستركز على استثماراتها على عدد صغير من مجالات النمو ذات الأولوية.

وعلى مدار الأيام الماضية، أقدمت شركة تويتر على تسريح 50% من الموظفين البالغ عددهم نحو 7500 موظف حول العالم.

وقالت الشركة للموظفين "نحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل".

يأتي ذلك في وقت يترقب مستخدمو تويتر بقلق الطريقة التي سيترجم بها المالك الجديد للشبكة الاجتماعية، إيلون ماسك، رؤيته لحرية التعبير على المنصة ذات التأثير الواسع، وطريقة انعكاس توجهاته على إدارة محتوى التغريدات.