مشروب شائع.. كوب منه يوميا يحميك من الإصابة بالسكري

قد يساعدك تناول الشاي على فقدان دهون البطن وتحسين الذاكرة وإعطاء بشرتك توهجًا صحيًا.

بينما يفضل الكثير من الناس بدء يومهم بفنجان ساخن من القهوة ، فإن شرب بعض أنواع الشاي التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين قد يكون له تأثير أفضل.

حتى لو كنت من محبي القهوة ، فإن تناول الشاي يوميًا له العديد من الفوائد الصحية التي قد تفكر في تغييرها.

1. يقلل خطر الإصابة بمرض السكري

وفقا لموقع برايت سايد يعاني حوالي 1 من كل 10 بالغين من مرض السكري ، كما أن المزيد من الأطفال والمراهقين يصابون بهذا المرض. وليس من السهل علاج هذه الحالة ، ولكن يمكنك فعل الكثير لمنعها.

وجد الباحثون أن شرب 4 أكواب أو أكثر من الشاي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

2.صحة شعرك

الشاي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ، فقد يساعدك في الحفاظ على شعرك صحيًا ولامعًا. عندما يتلف مرض السكري الأوعية الدموية ، لا يستطيع جسمك نقل العناصر الغذائية الأساسية بشكل صحيح إلى بصيلات الشعر ، مما قد يؤثر بدوره على نمو الشعر.

2. مفيد لبشرتك

نظرًا لأن شرب الشاي قد يمنعك من الإصابة بمرض السكري ، فقد يساعد أيضًا في منع بعض الأمراض الجلدية المزعجة. يمكن أن يؤثر مرض السكري على بشرتك بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية والحكة . على الرغم من أن شرب أي نوع من الشاي مفيد لجسمك ، إلا أن الشاي الأخضر قد يكون مفيدًا بشكل خاص لبشرتك لما له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وقد ثبت فعاليته في علاج حب الشباب والبشرة الدهنية.