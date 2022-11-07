2 مليون زائرا لموسم الرياض بعد أسبوعين من افتتاحه



أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وصول عدد زوار موسم الرياض 2022 إلى مليونيْ زائر بعد نصف شهر من انطلاق فعالياته التي بدأت بحفل عالمي في 21 أكتوبر الماضي.



وبشعاره "فوق الخيال"، يقدم موسم الرياض هذا العام مزيجًا من الخيارات الترفيهية التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم.



وخلال نوفمبر الجاري، تفتتح ضمن الموسم 7 مناطق ترفيهية متنوعة، تتمثل في منطقة ذا جروفز، ورياض سكاي، وليتل رياض، وقرية زمان، ورياض زوو، وفان فستيفال، وبوليفارد وورلد، كما ستشهد فعاليات نوفمبر حفلة الفنان محمد عبده، وفعالية بلاك هات، ومهرجان رش للألعاب.



وتشهد فعاليات موسم الرياض منذ انطلاقها حضورًا استثنائيًّا يستنفد جميع التذاكر المخصصة للحضور، ويقدم كأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والمصرية، وعدد من الحفلات الغنائية.

ووضع النجم أكرم حسني بصمته في جدار المشاهير في بوليفارد رياض سيتي بالسعودية ، وذلك خلال تواجده هناك لعرض مسرحيته الجديدة " حتى لايطير الدكان" ضمن فعاليات موسم الرياض .



وبهذا ينضم النجم أكرم حسني ، إلى النجوم الذين وضعوا بصماتهم ، على جدار الشهرة ومنهم : شاروخان، ماجد المهندس، يحيي الفخراني، إليسا، أنغام، محمد هنيدي ، بيومي فؤاد ، محمد عبده ، محمد حماقي ، راشد الماجد و تامر حسني، الشاب خالد وغيرهم.

وحظت المسرحية على عروض كاملة العدد وتم إضافة حفلة منتصف الليل كعرض إضافي.

يذكر أن مسرحية " حتى لايطير الدكان" قصة وإنتاج أمير طعيمة وإخرج محمد أوتاكا، بطولة أكرم حسني ، درة، بيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وإسماعيل فرغلي .