استضافة شرم الشيخ لأعمال الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ تتصدر عناوين الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين بعدد من الموضوعات على رأسها استضافة مدينة شرم الشيخ لأعمال الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن حرص الدولة على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص.



فمن جانبها، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان " قمة الحلول والالتزامات .. السيسى يفتتح اليوم مؤتمر المناخ «COP27» بحضور ١٢٠ من زعماء العالم".



فى حدث عالمى، يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم رسميا، أعمال الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) فى مدينة شرم الشيخ، والتى ستستمر حتى ١٨ نوفمبر الحالى، بمشاركة وحضور ١٢٠ من قادة وزعماء ورؤساء حكومات دول العالم، ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، فى ظل آمال بالتوصل إلى نتائج ملموسة لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية.



وسوف تشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر، وفيلما قصيرا عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس السيسى ترسم ملامح خريطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم، والإنسانية جمعاء، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة، وتحويلها إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة، لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية، وضمان الحياة بشكل طبيعى وآمن بيئيا وصحيا على كوكب الأرض، ولتستمر دورة الحياة فى العطاء والتنمية للبشرية كلها.



كما تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الدولة المضيفة لقمة المناخ القادمة (COP28)، وماكى سال، رئيس السنغال، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقى، وطفلة أوغندية ناشطة فى مجال المناخ، ومسئول أمريكى ملهم فى مجال التغيرات المناخية.



فيما قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "نرحب بمشاركة مديرة صندوق النقد الدولى فى (COP27).. السيسى: مصر حريصة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتعظيم دور القطاع الخاص"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على تكملة مسيرة الاصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص.



جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس في شرم الشيخ كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء استعرض أوجه الشراكة بين مصر والصندوق، خاصة في ضوء برنامج التعاون الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.



وقد رحب الرئيس بزيارة كريستالينا إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ (COP27)، معرباً عن التقدير لاسهاماتها فى اطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي للاستثمار وفرصه الواعدة في مصر وانعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصري.



بينما قالت "الأهرام " تحت عنوان "فى الجلسة الإجرائية لمؤتمر المناخ .. شكرى: مصر عازمة على مواصلة مسيرة العمل المناخى من شرم الشيخ".



فى جلسة إجرائية، عقدت أمس فى شرم الشيخ، أعلن سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المنتخب لمؤتمر «كوب 27»، أن مصر عازمة على مواصلة المسيرة من شرم الشيخ، لجعل المؤتمر علامة مميزة على طريق طويل لنضمن وصوله لوجهته النهائية، ولنجدد العهد ونرفع الطموح لتعزيز العمل الجماعى من خلال التعامل الفعال مع اكبر تهديد يواجه البشرية. وأكد ألوك شارما رئيس دورة جلاسجو الماضية فى كلمته أمام الجلسة الإجرائية، أن اكثر من 90% من الاقتصاد العالمى مشمول بالحياد الكربونى، وأن اكبر الشركات والمؤسسات العالمية التزمت بالحياد الصفرى وبدأت بخلق ما يسمى بالوظائف الخضراء.



وقد رحب شكرى بالمشاركين فى المؤتمر وشكرهم على ثقتهم فى مصر التى عكسها اختيارهم لهذا الحدث الأهم والأكبر على الإطلاق، وانتخابه لتولى هذه المسئولية الجسيمة، معربا عن ثقته التامة فى أن مصر ستجد منهم كل الدعم والمساندة للمضى قدما لتحقيق كل ما يصبو إليه الجميع، وأن مصر لن تدخر جهدا، وستعمل على توفير أفضل الظروف.



كما اعرب شكرى عن شكره للجانب البريطانى على كل ما قدمه خلال فترة رئاسته من خلال فريق الرئاسة المميز الذى قاده ألوك شارما، الرئيس المعين لمؤتمر جلاسجو «كوب 26»، والذى عمل معه بجد على مدى عام كامل لضمان انتقال سلس للرئاسة. مشددا على ضرورة استكمال المسار للأهداف التى يتم التوافق عليها.وقال شكرى فى كلمته: إن هذا المؤتمر هو السابع والعشرين لمسيرة بدأت منذ 30 عاما، هى عمر الاتفاقية الاطارية، فى مسيرة أثبتت جدواها عاما بعد عام.



وفي حوار لصحيفة الأهرام الذي جاء تحت عنوان "كريستالينا جيورجييفا لـ «الأهرام»: تغيّر المناخ خطر وجودى يهدد الإنسانية.. والتعهدات الحالية دون المستوى المطلوب".



أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا أن الهدف من قمة المناخ هو تنفيذ الالتزامات التي قطعناها جميعاً على أنفسنا، خاصة أن تَغَيّر المناخ يؤثر تأثيرا بالغا على أرواح الناس وسبل معيشتهم، وعلى استقرار نظمنا الاقتصادية والمالية، وهذا ما يجعله في صلب اختصاص الصندوق.



وأضافت جيورجييفا في حوارها لـ«الأهرام»، أنها جاءت إلى مصر للمشاركة في المناقشات حول أهم أولويات التعاون الدولي، قائلة: للتمويل الخاص أهمية بالغة في تحقيق التحول الأخضر.. وهناك حاجة لإرساء تعاون أقوى بين القطاعين العام والخاص.



وأضافت: لا يوجد بلد يستطيع الانتصار بمفرده في محاربة تغيّر المناخ. ولا يمكن إبطاء وتيرة احتدام الأزمة المناخية والسيطرة على توغلها إلا من خلال تدابير منسقة عالمياً للتخفيف من آثار تغيّر المناخ.



أما صحيفة الاخبار فقالت تحت عنوان "توجيهات رئاسية بدعم الاستثمار المحلي والاجنبي" إن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أكد حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة في مصر سواء المحلية او الأجنبية وحل التحديات التي تواجه هذه المشروعات من خلال الوزارة وأجهزتها التابعة وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، مشدداً على حرص الوزارة على الارتقاء بالبنية التحتية للمناطق الصناعية في كافة المحافظات للتيسير على المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية.



جاء ذلك في لقاء موسع مع السيد تشونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها التوسعية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.



وقال الوزير إن مشروع شركة سامسونج العالمية فى السوق المصري يعد احد اهم مشروعات الأجهزة الإلكترونية في مصر وقصة نجاح مهمة في الاقتصاد القومي حيث تلعب دوراً هاماً في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة وزيادة معدلات التشغيل لا سيما بمحافظات الصعيد، مؤكداً حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرى في مجال تصنيع المنتجات الإلكترونية فائقة التكنولوجيا وهو ما يمثل احد محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.



فيما نقلت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "كارت ذكي لشراء الخبز الحر من المخابز البلدية" عن عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، قوله إن وزارة التموين بصدد الانتهاء خلال الشهر القادم من دراسة المقترح الذي تقدمه به الشعبة العامة والذي يتضمن توفير الخبز الحر لغير حاملي البطاقات التموينية من خلال المخابز البلدية وذلك عبر كارت ذكي.



وقال غراب، إن الدراسة تتضمن قيام المواطن الذي يرغب في الحصول علي الخبز الحر بمواصفات المدعم، شراء بطاقة الخبز الحر من مكاتب البريد، حيث سيتم تقسيمه إلي فئات 20 و50 و100 جنيه حسب الاحتياجات الشهرية.



وأوضح أن ذلك يعد البديل في الحصول علي خبز بمواصفات جيدة، حيث إن الرغيف الحر بالمخابز البلدية سيخضع للرقابة الحكومية وسيكون أرخص من الخبز المباع حالياً بالأسواق.



ولفت رئيس شعبة المخابز إلى أن الكارت الذكي سيتم شحنه مثل كارت شحن الكهرباء والمياه بالقيمة التي يرغب صاحبه الكارت الحصول عليها، وأرجع تأخر تطبيق هذا المقترح إلي التحديث الذي يتم على السيستم الخاص بماكينات صرف المخابز البلدية ليشمل الرغيف المدعم والحر معًا.