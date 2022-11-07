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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحد من الاحترار 1.5 درجة.. جون كيري: COP27 يبني على التقدم المحرز بجلاسكو

جون كيري
جون كيري

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، أن مؤتمر COP27 المنعقد في شرم الشيخ، يبني على التقدم المحرز في قمة جلاسكو الماضية.

وقال كيري في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم، الاثنين "في COP27، نبني على التقدم المحرز في جلاسكو".

وأضاف "يمكننا معالجة أزمة المناخ إذا وائمت كل دولة التزاماتها مع هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية ونفذنا خططنا".

انطلاق COP27

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وتأتي قمة COP27 بعد عام قاسٍ شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة.

ووافق المندوبون المشاركون في القمة، أمس الأحد، على مناقشة ما إذا كان يتعين على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتضرر من تغير المناخ خلال القمة.

وفي ظل الصعوبات والتأخيرات في تأمين تمويل المناخ، تتحد الاقتصادات النامية والناشئة في المطالبة بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار خلال COP27.

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