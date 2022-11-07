بعد قرار طرد 70% من موظفين فيسبوك.. هل يقلد مارك الملياردير إيلون ماسك؟

تخطط شركة “فيسبوك” لبدء تسريح العمال على نطاق واسع هذا الأسبوع والذي سيؤثر على آلاف الموظفين مع إعلان رسمي عن اتخاذ هذا القرار يوم الأربعاء، لتأتي هذه الخطوة على طريقة إيلون ماسك في خفض عمالة تويتر إلى النصف.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، توقعت شركة Meta Platforms Inc ، الشركة الأم لفيسبوك ، زيادة التكاليف بشكل كبير العام المقبل ، مما يؤدي إلى خسارة حوالي 67 مليار دولار من قيمة سوق أسهم “ميتا لتصبح الخسارة الكلية أكثر من نصف تريليون دولار.

تأتي التوقعات المخيبة للآمال في الوقت الذي تكافح فيه شركة “ميتا” مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ، والمنافسة من “تيك توك”، وتغييرات الخصوصية من هواتف “آبل”.

تم تسريب معلومات عن تسريح العمال لأول مرة في صحيفة وول ستريت جورنال، وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إنه يتوقع أن تستغرق الاستثمارات العكسية قرابة عقد من الزمان حتى تؤتي ثمارها.

وخلال ذلك اضطر إلى وقف التوظيف وإغلاق المشاريع وإعادة تنظيم الفرق لخفض التكاليف، ويخطط “فيسبوك” لبدء تسريح العمال على نطاق واسع هذا الأسبوع والذي سيؤثر على آلاف الموظفين مع إعلان مخطط له في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وعن عدد العمال الذين سيتم تسريحهم، يقدر عددهم بحسب ما خطط له مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك لتسريح ما يصل إلى 12000 من العاملين ذوي الأداء الضعيف.

يأتي ذلك بعدما حصلت “فيسبوك” على تصنيف باعتبارها الأسوأ لهذا العام، حيث استمر سعر سهم “ميتا” في الانخفاض حتى وصل إلى نسبة انخفاض 73% منذ بداية العام الجاري.