لو اتصالحتوا.. أسهل طريقة عشان تشيل البلوك على فيسبوك

في بعض الأحيان تقوم بحظر صديق أو قريب لك على فيسبوك Facebook، بعدها تدرك أنك تريده في حياتك مرة أخرى وإرجاعه مرة أخرى على منصة التواصل الاجتماعي، لذلك سنوضح الطريقة بأسهل ما يمكن.

فعندما تقوم بإلغاء حظر ملف شخصي أو ما يعرف ب "فك البلوك"، فسيتمكن ذلك الملف الشخصي من رؤية منشوراتك على فيسبوك التي تشاركها مع العامة. لكنه جدير بالذكر أنه لن يصبح ذلك الملف الشخصي صديقًا لك على فيسبوك تلقائيًا.

ولذلك، إذا أردت أن تكون صديقًا لملف شخصي قمت بإلغاء حظره، فيجب عليك إرسال طلب صداقة إلى هذا الملف الشخصي.

كيفية إلغاء حظر شخص ما على فيسبوك

تجربة متصفح هاتف ذكي محدَّثة

1-اضغَط على الثلاث أشرطة في الزاوية العلوية اليسرى من فيسبوك.

2- مرر لأسفل واضغط على الإعدادات.

3- مرر لأسفل حتى الخصوصية واضغط على الحظر.

4- اضغط على إلغاء الحظر بجوار الملف الشخصي الذي تريد إلغاء حظره.

5- اضغط على إلغاء الحظر للتأكيد على أنك تريد إلغاء حظر الملف الشخصي.

تجربة متصفح هاتف ذكي تقليدية

1- اضغَط على الثلاث أشرطة في الزاوية العلوية اليسرى من فيسبوك.

2- مرر لأسفل واضغط على الإعدادات.

3- مرِّر لأسفل وصولاً إلى الجمهور والرؤية، ثم اضغط على الحظر.

4- اضغط على إلغاء الحظر بجوار الملف الشخصي الذي تريد إلغاء حظره.

5- اضغط على إلغاء الحظر للتأكيد على أنك تريد إلغاء حظر الملف الشخصي.