أصحاب المدرسة القدامى..إزاي تلاقي شخص بتدور عليه في فيسبوك عن طريق صورته؟

إذا كنت تشعر بالحنين لأصدقائك القدامى وحاولت مراراً وتكراراً البحث عنهم في فيسبوك Facebook أو في المواقع الأخرى بلا أي فائدة، نعرض لك اليوم طرقا فعالة جداً، ومن المؤكد أنك ستفلح أخيراً في العثور على أي صديق تبحث عنه.

البحث عن حساب فيسبوك بالصورة باستخدام جوجل

الطريقة الأولى

إن استخدام محرك بحث جوجل هو أسهل طريقة يمكنك من خلالها البحث عن أي شخص تريده سواء داخل أو خارج الفيس بوك. إليك كيفية القيام بذلك:

1- افتح موقع images. google. com

2- ستظهر لك صفحة جوجل للبحث بالصور، وستجد صورة كاميرا صغيرة في شريط البحث، اضغط عليها.

3- قم بإدخال رابط الصورة التي تريد البحث عن صاحبها في فيسبوك ، أو قم برفع الصورة من جهازك.

4- بمجرد رفع الصورة سيتم البحث عنها وعن جميع الصور المشابهة. وفي حال عثرت على صورة الشخص المطلوب، كل ما عليك فعله هو الضغط عليها لمعرفة مصدر الصورة وهل هناك صفحة لصاحب الصورة في فيسبوك أم لا.

الطريقة الثانية

إذا كنت تريد البحث عن حساب فيسبوك بالصورة باستخدام جوجل من هاتفك، فإليك هذه الطريقة البسيطة:

1- افتح متجر جوجل بلاي في هاتفك، وقم بتحميل متصفح جوجل كروم.

2- افتح متصفح جوجل كروم وقم بالذهاب إلى موقع imgur .

3- بمجرد زيارة الموقع، انقر على الثلاثة خطوط الظاهرة في الزاوية اليسرى أعلى الشاشة، واختر New Post.

- والآن قم برفع الصورة التي تريد البحث عنها من هاتفك.

5- بمجرد رفع الصور انقر عليها مطولاً وحدد خيار Search Google for image ليتم عرض جميع النتائج المتعلقة بها.

الطريقة الثالثة

إذا وجدت صورة الشخص على الإنترنت وتريد معرفة ما إذا كان لديه حساب في الفيس بوك أم لا، فتابع الخطوات التالية:

1- اضغط على الصورة بزر الفأرة الأيمن أو انقر عليها مطولاً إذا كنت تستخدم الهاتف.

2- من الخيارات الظاهرة، اضغط على Search Google for image.

3- بعد ذلك سيعرض جوجل جميع المعلومات المتعلقة بهذه الصورة مثل تاريخ النشر والموقع، وسيعرض لك جميع المواقع التي تحتوي على نفس الصورة، وجميع الصور المشابهة لها. بالإضافة إلى جميع حسابات الفيس بوك بالطبع.