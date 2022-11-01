فيسبوك وإنستجرام يطيحان بمسؤول روسي كبير من منصبه.. تفاصيل

أقيل مسؤول روسي بعد أن طلب من الرئيس فلاديمير بوتين إنهاء الحظر الذي فُرض على إنستجرام وفيسبوك بعد وقت قصير من بدء حرب أوكرانيا.

وتم طرد فاليريا ريتفينا، مؤسسة مجلس المدونين التابع لمجلس الاتحاد الروسي، بعد أن ناشدت المجموعة بوتين إعادة النظر في قرار حظر إنستجرام وفيسبوك.

وتم حظر فيسبوك وإنستجرام في روسيا في مارس بعد أن وصفت المحكمة الشركة الأم “ميتا” بأنها “متطرفة” وسط حملة قمع واسعة من قبل بوتين لمنافذ إخبارية مستقلة وشركات وسائط اجتماعية غربية.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية “فيدوموستي” أولاً بأخبار الاستئناف، مستشهدة برسائل أرسلها المجلس إلى بوتين.

وقال المجلس إنه بعد حجب مواقع التواصل الاجتماعي: “فقدت روسيا قناة فعالة لتشكيل صورة إيجابية عن البلاد، وفقد المستخدمون الروس فرصة إنشاء محتوى يهدف إلى الدفاع عن مصالح البلاد”.

وقال واضعو النداء إن روسيا تخسر كل يوم في حرب المعلومات خلال ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.