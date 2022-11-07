3 خطوات منزلية سحرية للتخلص من الشعر المجعد

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الشعر المجعد ، والذي عادة ما يحدث نتيجة للعديد من الأسباب .

وإليك علاجات منزلية للشعر المجعد:

يمكنك اتباع بعض هذه النصائح لعلاج الشعر المتطاير:

استخدم الشامبو بشكل أقل ، إما مرة أو مرتين في الأسبوع.

تجنب استخدام منتجات التصفيف القاسية والتجفيف بالمجفف.

استخدم الشامبو الخالي من الكبريتات.

استخدم مكيفات. 3

يمكنك أيضًا استخدام بعض العلاجات المنزلية التالية لعلاج الشعر المتطاير:

العلاج بالزيت الساخن:

يمكن أن يساعد العلاج بالزيت الساخن على استعادة رطوبة الشعر.

يمكنك استخدام زيوت مثل زيت القرطم أو زيت الزيتون أو زيت الكانولا.

قم بتسخين الزيت إلى درجة حرارة مريحة ، ولكن ليس شديد السخونة.

يجب تدليك الزيت في فروة رأسك.

علاوة على ذلك ، يمكنك ارتداء قبعة استحمام أو لف شعرك بمنشفة سميكة ودافئة لمدة ساعة لترطيب عميق وفعال.

اغسلي شعرك لاحقًا لإزالة الزيت