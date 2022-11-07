3 خطوات منزلية سحرية للتخلص من الشعر المجعد

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الشعر المجعد ، والذي عادة ما يحدث نتيجة للعديد من الأسباب .
وإليك علاجات منزلية للشعر المجعد:
يمكنك اتباع بعض هذه النصائح لعلاج الشعر المتطاير:
استخدم الشامبو بشكل أقل ، إما مرة أو مرتين في الأسبوع.
تجنب استخدام منتجات التصفيف القاسية والتجفيف بالمجفف.
استخدم الشامبو الخالي من الكبريتات.
استخدم مكيفات. 3
يمكنك أيضًا استخدام بعض العلاجات المنزلية التالية لعلاج الشعر المتطاير:
العلاج بالزيت الساخن:
يمكن أن يساعد العلاج بالزيت الساخن على استعادة رطوبة الشعر.
يمكنك استخدام زيوت مثل زيت القرطم أو زيت الزيتون أو زيت الكانولا.
قم بتسخين الزيت إلى درجة حرارة مريحة ، ولكن ليس شديد السخونة.
يجب تدليك الزيت في فروة رأسك.
علاوة على ذلك ، يمكنك ارتداء قبعة استحمام أو لف شعرك بمنشفة سميكة ودافئة لمدة ساعة لترطيب عميق وفعال.
اغسلي شعرك لاحقًا لإزالة الزيت