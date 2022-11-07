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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 خطوات منزلية سحرية للتخلص من الشعر المجعد

فرد الشعر
فرد الشعر

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الشعر المجعد ، والذي عادة ما يحدث نتيجة للعديد من الأسباب .

وإليك علاجات منزلية للشعر المجعد:

يمكنك اتباع بعض هذه النصائح لعلاج الشعر المتطاير:

 

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استخدم الشامبو بشكل أقل ، إما مرة أو مرتين في الأسبوع.
تجنب استخدام منتجات التصفيف القاسية والتجفيف بالمجفف.
استخدم الشامبو الخالي من الكبريتات.
استخدم مكيفات. 3
يمكنك أيضًا استخدام بعض العلاجات المنزلية التالية لعلاج الشعر المتطاير:

العلاج بالزيت الساخن:
يمكن أن يساعد العلاج بالزيت الساخن على استعادة رطوبة الشعر. 

يمكنك استخدام زيوت مثل زيت القرطم أو زيت الزيتون أو زيت الكانولا. 

قم بتسخين الزيت إلى درجة حرارة مريحة ، ولكن ليس شديد السخونة. 

يجب تدليك الزيت في فروة رأسك. 

علاوة على ذلك ، يمكنك ارتداء قبعة استحمام أو لف شعرك بمنشفة سميكة ودافئة لمدة ساعة لترطيب عميق وفعال. 

اغسلي شعرك لاحقًا لإزالة الزيت

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