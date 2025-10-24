لا للتنمر.. ندوة توعوية لوحدة السكان بالتعاون مع مجمع إعلام الإسماعيلية

نظمت وحدة السكان بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مجمع اعلام الإسماعيلية، ندوة توعوية تحت عنوان "لا للتنمر"، وذلك بمدرسة الإعلام الرسمية المتميزة لغات بالإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة نحو القضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لتحسين الخصائص السكانية ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠، وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

تم تنظيم الندوة بالتعاون والتنسيق مع سماح محمد عبده مدير مجمع إعلام الإسماعيلية، ونفذت الندوة أماني السمان مدير وحدة السكان بالمحافظة.

تناولت الندوة مظاهر التنمر داخل المدارس وأهمية ترسيخ القيم الأخلاقية وتعديل السلوك الإنساني واحترام الآخر.