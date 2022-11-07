الفرصة الرابعة للانتقام.. هل يثأر صلاح أمام ريال مدريد؟

نهائي مبكر بين ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح وريال مدريد بقيادة أفضل لاعب في العالم كريم بنزيما، أسفرت عنه قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

مواجهة الفريقين ليست بالجديدة، حيث سبق وتقابل الريدز والميرنجي في عدة مواجهات خلال السنوات الأخيرة أبرزها نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

ريال مدريد عقدة محمد صلاح

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين ليفربول وريال مدريد في السنوات الـ6 الأخيرة، منذ انتقال صلاح للريدز في 2017، والتي انتهت جميعها لصالح النادي الأسباني، حتى تحول الأمر إلى عقدة للفريق الإنجليزي بشكل عام ومحمد صلاح بشكل خاص.

وخاض صلاح ضد ريال مدريد، 6 مواجهات بواقع 4 مع ليفربول ومباراتين رفقة فريقه السابق روما، لكنه لم يستطع تحقيق الفوز مقابل تعادل وحيد و5 هزائم.

البداية كانت مع روما في ثمن نهائي نسخة 2016-2017، حيث تعرض صلاح للهزيمة ذهابا وإيابا ضد ريال مدريد بنفس النتيجة 0-2.

أما مع ليفربول، فقد فاز ريال مدريد 3-1 ثم 1-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2018 و2022 على التوالي، بينما انتصر الميرينجي 3-1 بمجموع مباراتي ربع نهائي البطولة عام 2021.

أهداف محمد صلاح أمام ريال مدريد

أحرز محمد صلاح هدفًا وحيدًا في تاريخ مواجهاته أمام ريال مدريد، سواءً مع ليفربول أو روما.

وجاء هدف صلاح الوحيد في هزيمة ليفربول من ريال مدريد 1-3 في ذهاب ربع نهائي نسخة 2020-2021.

وشهد نهائي 2022 الأخير، تألقا ملحوظا للنجم المصري محمد صلاح، الذي كان أحد نجوم المباراة بعدما نجح في أكثر من مشهد أن يتجاوز مدافعي ريال مدريد ولكن تصديات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حرمت النجم المصري من إحراز أي أهداف.

هل ينفذ صلاح وعده بالثأر؟

سبق وصرح محمد صلاح قبل نهائي النسخة الماضية في مايو، أنه يريد بشكل علني الانتقام من ريال مدريد الذي تفوق على فريقه في نهائي 2018 ثم ثمن نهائي 2021، لكنه - لسوء الحظ- لم ينل ما يريد.

يذكر أنه في نهائي 2018، خرج صلاح مصاباً في الشوط الأول للمباراة بعد تداخل عنيف من قبل سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الحالي، والريال السابق.

والجدير بالذكر أيضا أن صلاح هو هداف دوري أبطال أوروبا بعد ختام دور المجموعات برصيد 7 أهداف بالتساوي مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.