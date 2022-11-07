عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفرصة الرابعة للانتقام.. هل يثأر صلاح أمام ريال مدريد؟

محمد صلاح
محمد صلاح

نهائي مبكر بين ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح وريال مدريد بقيادة أفضل لاعب في العالم كريم بنزيما، أسفرت عنه قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

مواجهة الفريقين ليست بالجديدة، حيث سبق وتقابل الريدز والميرنجي في عدة مواجهات خلال السنوات الأخيرة أبرزها نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

ريال مدريد عقدة محمد صلاح

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين ليفربول وريال مدريد في السنوات الـ6 الأخيرة، منذ انتقال صلاح للريدز في 2017، والتي انتهت جميعها لصالح النادي الأسباني، حتى تحول الأمر إلى عقدة للفريق الإنجليزي بشكل عام ومحمد صلاح بشكل خاص.

وخاض صلاح ضد ريال مدريد، 6 مواجهات بواقع 4 مع ليفربول ومباراتين رفقة فريقه السابق روما، لكنه لم يستطع تحقيق الفوز مقابل تعادل وحيد و5 هزائم.

حان وقت الانتقام .. أرقام صادمة لـ محمد صلاح أمام ريال مدريد

قرعة دوري أبطال أوروبا .. موعد مباريات ثمن النهائي

البداية كانت مع روما في ثمن نهائي نسخة 2016-2017، حيث تعرض صلاح للهزيمة ذهابا وإيابا ضد ريال مدريد بنفس النتيجة 0-2.

أما مع ليفربول، فقد فاز ريال مدريد 3-1 ثم 1-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2018 و2022 على التوالي، بينما انتصر الميرينجي 3-1 بمجموع مباراتي ربع نهائي البطولة عام 2021.

أهداف محمد صلاح أمام ريال مدريد

أحرز محمد صلاح هدفًا وحيدًا في تاريخ مواجهاته أمام ريال مدريد، سواءً مع ليفربول أو روما.

وجاء هدف صلاح الوحيد في هزيمة ليفربول من ريال مدريد 1-3 في ذهاب ربع نهائي نسخة 2020-2021.

وشهد نهائي 2022 الأخير، تألقا ملحوظا للنجم المصري محمد صلاح، الذي كان أحد نجوم المباراة بعدما نجح في أكثر من مشهد أن يتجاوز مدافعي ريال مدريد ولكن تصديات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حرمت النجم المصري من إحراز أي أهداف.

هل ينفذ صلاح وعده بالثأر؟

سبق وصرح محمد صلاح قبل نهائي النسخة الماضية في مايو، أنه يريد بشكل علني الانتقام من ريال مدريد الذي تفوق على فريقه في نهائي 2018 ثم ثمن نهائي 2021، لكنه - لسوء الحظ- لم ينل ما يريد.

يذكر أنه في نهائي 2018، خرج صلاح مصاباً في الشوط الأول للمباراة بعد تداخل عنيف من قبل سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الحالي، والريال السابق.

والجدير بالذكر أيضا أن صلاح هو هداف دوري أبطال أوروبا بعد ختام دور المجموعات برصيد 7 أهداف بالتساوي مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

محمد صلاح دوري ابطال أوروبا ريال مدريد ليفربول قرعة دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تعليق الإسماعيلي على زيادة وزن صالح جمعة.. تفاصيل

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

الإعدام شنقا لقاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ cop 27

مفيش مانع نقولها | رسالة غامضة بـ لفظ مفاجئ من شوبير .. شاهد

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

موضوعات متعلقة

ليفربول يحدد سعره بـ60 مليون إسترليني.. ريال مدريد الأقرب لضم صلاح الموسم المقبل

قنبلة الميركاتو| ريال مدريد يدرس ضم محمد صلاح.. وبرشلونة يحسم قراره النهائي

60 مليون جنيه إسترليني.. ليفربول يسمح برحيل محمد صلاح

فينيسيوس يحسم مستقبله: أريد الاستمرار مع أفضل نادٍ في العالم

ديل بوسكي: أرفض تدريب منتخب مصر..وصلاح صنع التاريخ مع ليفربول

تقرير: ليفربول مهتم بضم أسينسيو من ريال مدريد

صلاح ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

محمد صلاح يخسر 196 مليون جنيه من قيمته.. ومبابي يتصدر قائمة الأغلى

ترشيحاتنا

المرأة وثقافة التسامح.. ندوة بجناح حكماء المسلمين بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

بتصريح مثير ومبهم.. أول اعتراف روسي بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

بعد استغلال اسمه.. إيلون ماسك يهدد منتحلي الصفة على تويتر

اليوم.. انطلاق قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" برئاسة السيسي وولي العهد السعودي

الفرصة الرابعة للانتقام.. هل يثأر صلاح أمام ريال مدريد؟

بريطانيا : 65.5 مليون جنيه إسترليني لدعم الابتكار التكنولوجي الأخضر في مصر وكينيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فصتان قصير..رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

وفد السويد يطرح جدول أعماله بندوة في مؤتمر المناخ .. صور

المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ العديد من الفاعليات بمحافظات نطاق مسئوليتها

"ذا كراون" في مرمى الانتقادات قبل ساعات من عرضه عبر نتفليكس

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ