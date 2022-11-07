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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيد مهدي: منتخب العراق يراهن على الأرض والجمهور للتتويج بكأس الخليج

زيد مهدي
زيد مهدي

قال اللاعب العراقي زيد مهدي بشواي، إن المنتخب العراقي قادر على الفوز ببطولة خليجي 25 للمرة الرابعة في تاريخه، مستغلا في ذلك عامل الأرض والجمهور من أجل التتويج بكأس الخليج.

وأضاف زيد مهدي، أن منتخب العراق يراهن على الحضور الجماهيري اللافت والمتوقع لانجاح البطولة التي ستقام على الأراضي العراقية وتتمتع باهتمام الجمهور العراقي، شأنه شأن بقية جماهير كرة القدم في المنطقة.

وتابع زيد مهدي اللاعب العراقي، أن جميع العوامل تؤهل العراق للفوز بالبطولة، خاصة وأن القرعة أوقعت العراق في مجموعة سهلة نسبيا، تضم كلا من اليمن والسعودية وعمان، فيما تضم المجموعة الثانية، منتخبات البحرين، الكويت، قطر، والإمارات.

وأعرب زيد مهدي، عن ثقته في الفوز بهذه البطولة وتحقيق آمال الشعب العراقي بالعودة إلى منصة التتويجات مرة آخرى بعد صيام طويل منذ التتويج بآخر بطولة في كأس آسيا عام 2007.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الخليخ في نسختها الخامسة والعشرين بين 6 و19 يناير المقبل في الملاعب العراقية بعد غياب 40 عاما.

وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين، حيث اقيمت النسخة الاولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الاخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الاول في تاريخها.

وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (10) مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الامارات وسلطنة عمان.

زيد مهدي الكويت السعودية وقطر سلطنة عمان البحرين الامارات السعودية

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