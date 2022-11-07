عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لو ناوي تشتري.. تعرف على أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق| فيديو

صدى البلد

مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة وزيادة قيمة العملة الصعبة “الدولار” أمام الجنيه، يتسائل الكثيرون عن أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق.

ورصدت عدسة صدى البلد، آخر تطورات أسعار الأجهزة الكهربائية للمقبلين على الشراء.

وقال خالد محمد أحد التجار، أن هناك حالة من الركود في عمليات الشراء بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة خلال الفترة الحالية، والتي من المتوقع زيادتها بشكل كبير ما فيما هو قادم.

وأشار إلي أن هناك زيادة تقدر بقيمة ١٠٪؜ في أسعار الثلاجات المحلية بأنواعها المختلفة الشارب وتوشيبا، بينما الشركات المستوردة مثل lg وسامسونج زادت بنسبة ٢٠ إلي ٣٠٪؜.

وتابع أن سعر ثلاجة كريازي ٢٥ قدم وصل إلي ٢١ ألف جنيه، وتبدأ أسعار البوتجازات حاملة الظهر من ٦ آلاف جنيه إلي ١٥ الف جنيه حسب بلد التصنيع.

https://fb.watch/gEY5Nfi8QD/

ارتفاع الأسعار الأجهزة الكهربائية الدولار اسعار الاجهزة الكهربائية أسعار الأجهزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

مفيش مانع نقولها | رسالة غامضة بـ لفظ مفاجئ من شوبير .. شاهد

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

تعليق الإسماعيلي على زيادة وزن صالح جمعة.. تفاصيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ cop 27

عاجل.. الإعدام شنقا لقاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق

ترشيحاتنا

أماني عزت: 12 لجنة تنظيمية لإخراج قمة المناخ بشكل يليق بمصر..فيديو

مدبولي يبحث مع تحالف بلجيكي إنشاء مركز للهيدروجين الأخضر على البحر المتوسط

نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الاثنين 7/11/2022

ضرائب على المعاشات والرعاية الاجتماعية.. 7 قرارات في خطة إصلاح الاقتصاد البريطاني|تفاصيل

أخر تطورات إصابة شيكابالا مع الزمالك.. تفاصيل

البحوث الفلكية: خسوف القمر غدا لن يكون مرئيا في مصر والمنطقة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهم نجلاء بدر وعنبة.. فنانون تعرضوا لكسر في القدم

للحديث عن سر اللوك الجديد.. نهلة سلامة في ضيافة "صدى البلد"

السر في دقيقتين | مفاجأة بشأن فيديو عمر كمال وطليقة الفيشاوي

فستان قصير..رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

فيديو

ردود فعل واسعة عقب تصريحات الرئيس عن وقف الحرب الروسية الأوكرانية ..تغطية خاصة

فيفي عبده وزينب غريب وقصة تعليق أثار الجدل على مواقع التواصل "فيديوجراف"

أجواء القاعة الرئيسية.. السيسي يستقبل قادة الدول المشاركة بقمة المناخ.. تغطية خاصة

نادية الجندي تهدد منتحل شخصيتها..نجوم تصدروا التريند ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ