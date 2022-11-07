لو ناوي تشتري.. تعرف على أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق| فيديو

مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة وزيادة قيمة العملة الصعبة “الدولار” أمام الجنيه، يتسائل الكثيرون عن أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق.

ورصدت عدسة صدى البلد، آخر تطورات أسعار الأجهزة الكهربائية للمقبلين على الشراء.

وقال خالد محمد أحد التجار، أن هناك حالة من الركود في عمليات الشراء بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة خلال الفترة الحالية، والتي من المتوقع زيادتها بشكل كبير ما فيما هو قادم.

وأشار إلي أن هناك زيادة تقدر بقيمة ١٠٪؜ في أسعار الثلاجات المحلية بأنواعها المختلفة الشارب وتوشيبا، بينما الشركات المستوردة مثل lg وسامسونج زادت بنسبة ٢٠ إلي ٣٠٪؜.

وتابع أن سعر ثلاجة كريازي ٢٥ قدم وصل إلي ٢١ ألف جنيه، وتبدأ أسعار البوتجازات حاملة الظهر من ٦ آلاف جنيه إلي ١٥ الف جنيه حسب بلد التصنيع.

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