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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النشرات الإلكترونية والمضادات الحيوية.. مبادرات صحية لهيئة الدواء بقمة المناخ

صدى البلد

أعلنت هيئة الدواء، من خلال الجناح الخاص بها بالمنطقة الخضراء التي تشارك به في فعاليات قمة المناخ "COP27"، عن عدد من المبادرات التي تهدف إلى المساهمة في توفير خدمات صحية عالية المستوى للمرضى المصريين، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد مع الحفاظ على التوازن البيئي، مثل مبادرة الرعاية الصيدلية للممارسات الدوائية "التوعية الدوائية بالمضادات الحيوية ٢٠٢٢”، وكذلك المرحلة الثانية من مشروع النشرات الإلكترونية E-labelling، وحملات التوعية بالتخلص الآمن من الأدوية والحفاظ على البيئة.

وشهد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، اليوم، أعمال الجناح الخاص بالهيئة الذي يهدف إلى استعراض أهم الخدمات الرقابية والاستشارية، التي تقدمها الهيئة والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعي مع الهيئة وكذلك تفاصيل مبادرات الهيئة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح فعاليات قمة المناخ بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات وكبار رجال الدولة، والعديد من القادة السياسيين من شتى الدول، بالإضافة إلى ٣٠ ألف مشارك من ١٢٧ دولة مختلفة.
وتستمر فعاليات المؤتمر حتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢؛ لتناول قضايا هامة، أبرزها القضايا الخاصة بالطاقة، المياه، الزراعة، الحياد الكربوني، التنوع البيولوجي، الأمن الغذائي، ومؤثراتها على التوازن البيئي. 
يأتي ذلك في إطار تنفيذ هيئة الدواء للأهداف الاستراتيجية الدولة المصرية، ورؤية مصر لعام ٢٠٣٠، ودعم مساعي الدولة في إنجاح قمة المناخ، وتبني سياسات توعوية وتنفيذية خاصة بحماية البيئة، ودعم الاقتصاد الأخضر.

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