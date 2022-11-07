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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دونجا يواصل التأهيل خلال مران الزمالك

صدى البلد

واصل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي الخاص به بعد خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته في غضروف الركبة.

وأدى "دونجا"، تدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالقلعة البيضاء على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض "دونجا" البرنامج التأهيلي بتدريبات الركض حول الملعب في الربع ساعة الأولى، قبل أن يؤدي تدريبات خفيفة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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