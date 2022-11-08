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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| زيادة 15 ألف جنيه في سعر نيسان صني 2023 و20 ألف جنيه لـ سنترا.. للمرأة السعودية 5 سيارات هاتشباك

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

أرخص سيارة ميتسوبيشي في مصر موديل 2023 .. صور

تحتل السيارة اتراج موديل 2023 قائمة السيارات الارخص سعرًا ضمن اصدارات شركة ميتسوبيشي اليابانية بالسوق المصري، حيث تنضم تلك النسخة إلى فئة السيارات الاقتصادية، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

بورصة السيارات | زيادة 15 ألف جنيه في سعر نيسان صني 2023

شهدت السيارة نيسان صني موديل 2023 زيادة سعرية هي الثانية من نوعها خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة قدرها 15 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

 

للمرأة السعودية .. 5 سيارات هاتشباك موديل 2022 |صور

يضم السوق السعودي العديد من موديلات 2022، والتي تتناسب مع مختلف الاذواق، سواء من فئة السيدان، او الرياضية متعددة الاستخدام، والكروس اوفر، بالاضافة إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة، والتي تنال اعجاب جمهور الفتيات بنسبة كبيرة.

 

زيادة 20 ألف جنيه .. سعر نيسان سنترا موديل 2023 فى مصر

ارتفعت للمرة الثانية خلال شهر نوفمبر اسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة بالسوق المصري، وقدرت نسبة الزيادة للسيارة بقيمة بلغت 20 الف جنيه.

 

سوق المستعمل.. أرخص هوندا سيفيك أوتوماتيك بـ 50 ألف جنيه| صور

ظهر الجيل الرابع من سيارات هوندا سيفيك في الأسواق عام 1989، ونالت هوندا سيفيك شهرة واسعة لدي مواطنين العالم والمصريين، لما تحتوي عليه سيارة هوندا سيفيك موديل 1989 من مميزات منها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها.

 

سعر تويوتا ياريس 2022 في مصر .. صور

تمتلك شركة تويوتا مجموعة من الطرازات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها السيارة الشهيرة من فئة الهاتشباك "ياريس" موديل 2022.

 

تحدي جديد بين "جولف R" و "نيسان Z" .. شاهد هذا السباق

تتعدد السباقات التنافسية في عالم السيارات، حيث تنال تلك الفعاليات اقبال كبير بين محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة إلى النتائج المبهرة والارقام الجديدة وفقًا لكل اصدار، إلى جانب قدرات المناورة واللحظات الحاسمة.

 

سعر لاند روفر "ديسكفري" 2023 بالسعودية .. صور

يحتوي السوق السعودي على اسطول ضخم من سيارات الصانع الانجليزي المخضرم لاند روفر، وتعد النسخة "ديسكفري" موديل 2023 واحدة من ابرز الاصدارات المطروحة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

 

بالصور .. لامبورجيني أوروس S بحزمة تعديلات مميزة

تقدم شركة لامبورجيني العديد من الطرازات المختلفة داخل أسواق السيارات العالمية، مثل الايقونة هوراكان و افنتادور، إلى جانب النسخة سيان الخارقة، بالاضافة إلى السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام لامبورجيني أوروس.

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