قصواء الخلالي: cop 27 ستكون للتنفيذ.. والأيام المقبلة ستشهد الكثير من النقاشات

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ على طاولة مناقشات اليوم في قمة المناخ cop 27 كان هناك الكثير من الحوارات واللقاءات، وأيضا ستستمر على مدار الأيام المقبلة، في محاولة لوضع القرارات قيد التنفيذ.

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "هذه القمة هي قمة التنفيذ، قمة اتخاذ القرارات الحقيقية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لذلك تبدو هذه القمة هي الأكبر والأهم والتي تأتي في مرحلة تاريخية دقيقة جدا".

وتابعت الإعلامية: "هناك خطر كبير جدا يحيط بالبشرية، تغير درجة الحرارة من 1.5 درجة إلى 2 درجة سيمثل كارثة كبرى على مستوى الكوكب كله، تأثر على مستوى الماء وخريطة الأمراض المستوطنة وغير ذلك".

وأكدت، أن الاقتصاديات العالمية الكبرى والصغرى والنامية وعلى كل مستويات تتكبد الكثير من الخسائر، قبالة ما يمكن إنقاذه من التغير المناخي، الذي أصبح يؤثر على العالم كله، إذ أصبح الطقس مختلفا في العالم كله، وهناك امراض جديدة ظهرت في مجتمعات كثيرة وتغيرت الخريطة بشكل أو بآخر.

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