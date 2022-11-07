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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير رمسيس: منصبى فى القاهرة السينمائى تكليف من حسين فهمى

امير رمسيس
امير رمسيس

كشف المخرج أمير رمسيس عن تفاصيل مشاركته فى مهرجان القاهرة السينمائى بمنصب مدير المهرجان والتى من المقرر أن تنطلق فى الفترة من 13 الى 22 نوفمبر الحالى. 

وقال أمير رمسيس فى تصريح خاص لـ صدى البلد : “اختيارى فى منصب المدير الفنى للمهرجان جاء من خلال ترشيح حسين فهمى لى، حيث تلقيت مكالمة هاتفية منه يطلب منى أن أتولى هذا المنصب بمهرجان القاهرة”. 

وأضاف أمير رمسيس : “كان رد فى ذات المكالمة بالموافقة مباشرة، حيث لم استغرق وقتا فى التفكير، واعتبرت هذا المنصب تكليف من حسين فهمى، فضلا عن أننى وجدتها فرصة جيدة لا تتكرر كثيرا، خاصة أن مهرجان القاهرة يحمل بداخلى ذكريات بداخلى وله مكانة خاصة بالنسبة لى”.

أمير رمسيس ومسلسل النزوة 

بعد عرض حلقاته الأولى، تصدر مسلسل النزوة للمخرج أمير رمسيس قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد vip في مصر والدول العربية، كما حصد ردود أفعال إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي، ويتناول المسلسل جريمة قتل تتوجه فيها أصابع الاتهام إلى أكثر من شخص وتتداخل فيها قصص الحب والانتقام والخيانة.

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مسلسل النزوة 

مسلسل النزوة هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير The Affair الذي حصد العديد من الجوائز والترشيحات من جولدن جلوب وبرايم تايم، وتدور أحداث المسلسل حول قضية قتل، ولكن كأي قضية قتل هناك قصة وراء ما حدث، وهذه القصة تمتد إلى سنوات سابقة. وخلال التحقيق في هذه القضية يستعيد الزوجان الحاليان ياسر وهالة تفاصيل بداية علاقتهما الشائكة.

يؤدي بطولة مسلسل النزوة، النجوم خالد النبوي، عائشة بن أحمد، سالي شاهين، عمر الشناوي، معالجة درامية محمد الحاج، وإخراج أمير رمسيس.  

امير رمسيس مهرجان القاهرة السينمائي المخرج أمير رمسيس مسلسل النزوة Arts Entertainment

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