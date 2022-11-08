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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حنان مطاوع: والدي توفي قبل عرض مسلسل حديث الصباح والمساء.. فيديو

الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أن المخرج محسن زايد، قبل مسلسل حديث الصباح والمساء، أعلن عن أنه في حاجة إلى وجوه جديدة، مشيرة إلى أن المسلسل ظهر من خلاله عدد من الوجوه الجديدة في ذلك الوقت عل رأسهم الفنان احمد رزق، والفنان أحمد زاهر، وغيرهم.

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وقالت حنان مطاوع إلى أن والدي كان توفي قبل عرض مسلسل حديث الصباح والمساء، مؤكدة أن والدتي عملت على دعمي بشكل كبير، لنجاحي في المسلسل.

 

دخلوها معهد الفنون المسرحية

وتابعت الفنانة حنان مطاوع، أنه أثناء زيارة المخرج جلال الشرقاوي لوالدي في المستشفي وهو مريض، "قال ليه البنت دي بتاعة فن شيلوها من تجارة إنجليش ودخلوها معهد الفنون المسرحية".

 

حنان مطاوع مسلسل حديث الصباح والمساء الفنان أحمد رزق جلال الشرقاوي احمد زاهر

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