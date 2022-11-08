كاشفة عن أفضل مشهد لها.. حنان مطاوع: مكنتش متخيلة نجاح بنت القبائل

أكدت الفنانة حنان مطاوع، ان مسلسل “بنت القبائل” كان يعد أول بطولة، مشيرة إلى أنه تم عرضه خارج الموسم الرمضاني، وأنا حبيت مسلسل بنت القبائل لأنه تناول قصة صعيدية.

وقالت حنان مطاوع، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن “الدور فيه شوية خيال لأن مفيش ست صعيدية تتزعم القبيلة بدل أبوها فكان فيه جزء واقعي وجزء خيالي”.

وتابعت الفنانة حنان مطاوع، أنه "مكنتش متخيلة حجم النجاح الذي حققه المسلسل ، ولما بنزل الشارع "بلاقي الناس بتقولي "يا بنت القبائل ".

لابسة لبس رجالي

وأشارت حنان مطاوع إلى أنه "بحب مشهد فرح غنيت فيه اغنية "محمد منير" في عشق البنات باللهجة الصعيدية فكانت تجربة جديدة بالنسبالى وانا لابسة لبس رجالي"