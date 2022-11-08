طريقة عمل كنتاكي في المنزل بمذاق الجاهز

تقدم طريقة عمل دجاج كنتاكي بمذاق أفضل من الجاهز وبخلطة سرية وبأكثر من خلطة، للشيف مؤمن البحيري .

مكونات طريقة عمل دجاج كنتاكي

(شرائح ليمون - قرفه صحيحه - حبهان - قرنفل - ورق لوري - سكر - ملح - خل - ثوم - شطه- توم بودر - بصل بودر - ملح ليمون- فلفل اسود - زنجبيل - زعتر - فلفل ابيض - مرقة دجاج - ببريكا مدخنه - دقيق- لبن رايب - نشا - بودره مستردة - بذور كرفس )

طريقه التحضير تنقسم إلى 3 مراحل



1- مرحلة النقع

*نحضر إناء ونضع فيه 2 لتر من الماء ثم نضيف فيه التوابل الآتيه ( شرائح ليمون - قرفه - حبهان - قرنفل - ورق لوري- نصف كوب سكر -نصف كوب ملح -نصف كوب خل ) ثم نضع الدجاج فيها، بعد تشريحه بالسكين، ثم نتركه نصف ساعة.

2- مرحله تتبيل الفراخ

نحضر اناء ونضع فيه الدجاج (بعد تصفيته جيدا) ثم نضيف فيه الآتي: ( توم بودر وبصل بودر ملح ليمون رشه بسيطه وزنجبيل ثم زعتر وشطه وفلفل ابيض وفلفل اسود مرقه دجاج ببريكا مدخنه ملح ثم نضيف 2 كوب من اللبن الرايب ) ونتركها 12 ساعة في التتبيله .

3- خليط التغطية

نحضر اناء ونضع فيه 3 أكواب من الدقيق ثم ثلاثة ارباع كوب نشا ثم نضيف التوابل الاتيه (بصل بودر توم بودر شطه زنجبيل بودر مستردة بذور كرفس مطحونه فلفل ابيض ) نقلب الفراخ في الخليط ثم نضعه في الماء ثم نضعه مره اخري في الخليط، ثم نضعه في الزيت ثم نخرجه عندما تاخذ اللون الذهبي .