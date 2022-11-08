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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كنتاكي في المنزل بمذاق الجاهز

طريقة عمل كنتاكي
طريقة عمل كنتاكي بالمنزل بمذاق الجاهز

تقدم طريقة عمل دجاج كنتاكي بمذاق أفضل من الجاهز وبخلطة سرية وبأكثر من خلطة، للشيف مؤمن البحيري .

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مكونات طريقة عمل دجاج كنتاكي 

(شرائح ليمون - قرفه صحيحه - حبهان - قرنفل - ورق لوري -  سكر - ملح -  خل  - ثوم - شطه-  توم بودر - بصل بودر - ملح ليمون- فلفل اسود - زنجبيل - زعتر - فلفل ابيض - مرقة دجاج - ببريكا مدخنه - دقيق- لبن رايب - نشا - بودره مستردة - بذور كرفس ) 

طريقه التحضير تنقسم إلى 3 مراحل 

1- مرحلة النقع 

*نحضر إناء ونضع فيه 2 لتر من الماء ثم نضيف فيه التوابل الآتيه ( شرائح ليمون - قرفه - حبهان - قرنفل - ورق لوري- نصف كوب سكر -نصف كوب ملح -نصف كوب خل ) ثم نضع الدجاج فيها، بعد تشريحه بالسكين، ثم نتركه نصف ساعة.

2- مرحله تتبيل الفراخ

نحضر اناء ونضع فيه الدجاج (بعد تصفيته جيدا) ثم نضيف فيه الآتي: ( توم بودر وبصل بودر ملح ليمون رشه بسيطه  وزنجبيل ثم زعتر وشطه وفلفل ابيض وفلفل اسود مرقه دجاج ببريكا مدخنه ملح ثم نضيف 2 كوب من اللبن الرايب ) ونتركها 12 ساعة في التتبيله .

3- خليط التغطية 

نحضر اناء ونضع فيه 3 أكواب من الدقيق ثم ثلاثة ارباع كوب نشا ثم نضيف التوابل الاتيه (بصل بودر توم بودر شطه زنجبيل بودر مستردة بذور كرفس مطحونه فلفل ابيض ) نقلب الفراخ في الخليط ثم نضعه في الماء ثم نضعه مره اخري في الخليط، ثم نضعه في الزيت  ثم نخرجه عندما تاخذ اللون الذهبي .

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