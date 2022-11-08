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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إذا لاحظت هذه الأعراض توجه للطبيب فورا.. أسباب تنميل الساق في الليل

إذا لاحظت هذه الأعراض
إذا لاحظت هذه الأعراض توجة للطبيب فوار .. أسباب تنميل الساق

يصاب الكثير من الأشخاص بمشكلة تنميل الأطراف أثناء الليل وأحيانا فى وسط النوم؛ مما يسبب آلاما وإزعاجا شديدا لصاحبه، فما الأسباب؟ وما الأعراض؟ ومتى يتوجه الشخص للطبيب. 

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ما هو التنميل في اليدين والقدمين؟ 

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، يُعرف الإحساس بوخز الدبابيس والإبر، طبيا، بالتنميل معظم الوقت، ولسبب بسيط يمكن أن يحدث هذا إذا استلقيت على ذراعك أو ضغطت عليه بأي طريقة أخرى، فيحدث هذا نتيجة انسداد تدفق الدم بشكل صحيح في الأوردة.

إن خدر اليدين والقدمين ليس شعورًا غير عادي معظم الناس يختبرونه في مرحلة ما ومع ذلك ، قد يستمر الإحساس لفترة غير متوقعة أو يكون مصحوبًا بأعراض أخرى، وإذا حدث هذا؛ يجب عليك استشارة طبيبك، فيمكن أن يكون هذا الإحساس علامة على تطور بعض الأمراض داخليًا في الجسم.

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نقص فيتامين ب يجعل اليدين والقدمين مخدرة

وفقًا لتقرير نُشر في NCBI ، يؤدي نقص فيتامين B إلى وخز أو تنميل في الجسم، وهناك العديد من أنواع فيتامينات ب ، وكلها تساعد في الحفاظ على صحة الخلايا والحفاظ على نشاط على الرغم من أن العديد من الأشخاص يحصلون على ما يكفي من فيتامينات ب من خلال نظامهم الغذائي ، فقد يحتاج بعض الأشخاص أيضًا إلى تناول المكملات الغذائية لتلبية الكميات اليومية الموصى بها.

نسبة عالية من الماء في الجسم

يمكن أن يحدث تراكم الماء في الجسم؛ بسبب عدد من الأشياء ، بما في ذلك تناول كميات كبيرة من الملح وتقلب مستويات الهرمونات أثناء الحيض هذا يمكن أن يؤدي إلى تورم في جميع أنحاء الجسم أو يمكن أن يتراكم في أجزاء معينة من الجسم يمكن أن يؤدي هذا التورم في بعض الأحيان إلى إعاقة الدورة الدموية ويسبب إحساسًا بالوخز في المنطقة المصابة.

متلازمة النفق الرسغي

يمكن أن تسبب متلازمة النفق الرسغي خدرًا أو وخزًا في الأطراف. يحدث هذا عندما يكون العصب المتوسط ​​مضغوطًا أو مقروصًا. يمكن أن يؤدي إجراء نفس الحركة مرارًا وتكرارًا ، مثل الكتابة على لوحة المفاتيح أو العمل مع الآلات ، إلى تشغيلها.

الاعتلال العصبي المحيطي

إذا كنت تعاني من مرض السكري وتعاني من تنمل بشكل منتظم ، فقد يكون ذلك بسبب تلف الأعصاب. يسمى هذا الضرر بالاعتلال العصبي المحيطي ، وينتج عن استمرار ارتفاع نسبة السكر في الدم.

علامات اضطراب في الجهاز العصبي

يمكن أن تسبب أيضًا الحالات التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ، مثل التصلب المتعدد والسكتة الدماغية ، تنمل. يمكن أن تؤدي الأورام الموجودة في الدماغ أو العمود الفقري أيضًا إلى تحفيزها.

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