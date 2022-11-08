عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وجدت مالا بلا صاحب فهل هو رزق؟.. علي جمعة: لا تكن كصاحب الديك الرومي

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

وجدت مالا بلا صاحب فهل هو رزق ساقه الله لي؟، لعله استفهام مهمًا حيث إن كثيرا منا، وإن لم يكن جميعنا تعرضنا لهذا الموقف، وإن لم يكن ما وجدناه مالا؛ فقد يكون أشياء أخرى ثمينة، وجدناها في طريقنا، أو في وسائل انتقالنا، أو في أماكن نرتادها وما نحوها، من هنا تأتي أهمية معرفة حل مسألة وجدت مالا بلا صاحب فهل هو رزق ساقه الله لي؟.

لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم.. 3 أفعال شائعة تجعلك منهم فاحذرها

ذكر يملأ ما بين السماء والأرض من 4 كلمات.. يغفله كثيرون

وجدت مالا بلا صاحب فهل هو رزق 

وجدت مالا بلا صاحب فهل هو رزق ساقه الله لي؟، عنه قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأموال التي يجدها الشخص في طريقه ولا يعرف صاحبها، هي "لقطة"، وعليه ألا يكون كصاحب الديك الرومي.

 أوضح «جمعة» عبر فيديو له بصفحته الرسمية بموقع  اليوتيوب، في إجابته عن سؤال: «وجدت مالا بلا صاحب فهل هو رزق ساقه الله لي؟، فأنا سائق تاكسي، وجدت خمسة آلاف جنيه في دواسة السيارة، فهل يجوز لي أخذها باعتبارها رزق ساقه الله لي؟»، أن هذه الأموال ليست رزقًا ساقه الله له، وإنما هي «لقطة» وتُعرف بما يجده الشخص من أموال وأشياء مجهولة الصاحب والمصدر، منوهًا بأنه ينبغي تسليم «اللقطة» إلى قسم الشرطة، وليس أكلها، واستحلالها، لمجرد عدم معرفة صاحبها. 

وجدت مالا بلا صاحب فهل هو رزق ساقه الله لي؟، أضاف قائلاً: ونحن ندرس باب اللقطة ، كان مشايخنا يقولون لنا لا تكن كصاحب الديك الرومي،  وهو كان رجل بخيل على أصدقائه ولم يكن يقوم بعزيمتهم أبدًا، حتى أنهم كانوا يعيرونه، فجأة قال لهم أنه عزمهم على ديك رومي، فشك أصدقاؤه في حقيقة عزيمته لهم على ديك رومي واستحلفوه بالله أن يخبرهم بحقيقة عزيمة الديك الرومي.

وتابع: فقال لهم أنه أثناء فتحه لنافذة غرفته وجدت هذا الديك قفز إلى داخل الغرفة ، فعاتبوه أنه قد جعلهم يأكلون الحرام، لكنه قال لهم أنه ليس حرامًا ، لأن اللقطة ينبغي المناداة على صاحبها ليأخذها وهذا ما فعله، ذهب إلى الحجرة المجاورة لحجرته داخل منزله، وقام بالنداء بصوت منخفض ، قائلاً: ( من ضاع منه ديك رومي؟)، وهذا ليس صحيحًا ، لأن هناك مقاصد ، والمقصد هنا هو  إعلان الناس حتى يأتي صاحبه، فاللقطة .. تعرف بالمناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.. اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.

أحكام اللقطة

أولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.

ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المنادة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».

رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها اظهر واصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.

خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.

وجدت مالا بلا صاحب فهل هو رزق وجدت مالا بلا صاحب الدكتور علي جمعة علي جمعة أحكام اللقطة اللقطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسان سويا داخل فيلا بالتجمع الخامس

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

شوبير يكشف مشكلة كبيرة لـ حسام حسن داخل الأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

نبيل الطرابلسي: أكبر عقد للاعب في الدوري التونسي لا يتخطى 30 ألف دولار

أحمد أيوب يكشف سر نجاح مارسيل كولر مع النادي الأهلي

السعودية تزف بشرى للوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي

هشام آمنة يشارك فى ندوة للاستفادة من تجربة كوريا فى مواجهة تغير المناخ

المتهمة بقتل زوجها في بولاق: ضربته على وجهه وكسرت نفسه مع عشيقي

أخبار الرياضة|انفراجة في أزمة كهربا..كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي..سبب تأجيل عودة الخطيب للقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ