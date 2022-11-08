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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيول وأمطار.. موجة طقس سيئ تضرب الأردن اليوم

صدى البلد

 بدأ اليوم الثلاثاء، تأثير المنخفض الجوي على الأردن والمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث تنخفض قليلا درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة مع تساقط للأمطار شمال ووسط المملكة، حسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

ووفقا للأرصاد الجوية، يتوقع أن تكون في ساعات الصباح الباكر غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد وتساقط لحبات البرد، كما يتوقع أن تمتد مع ساعات الظهيرة هطولات مطرية خفيفة على أجزاء من جنوب وشرق المملكة، الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

وبحسب تقارير صحفية أردنية تحذر الأرصاد من خطر احتمال تشكل السيول في ساعات الصباح الباكر في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.


وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية .

وتبقى المملكة تحت تاثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، الأربعاء، حيث تسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع تساقط الأمطار بين الحين والآخر خاصة شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها شمال المملكة الرعد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتميل الأجواء، ليلة الأربعاء، إلى الاستقرار التدريجي وتتناقص الغيوم، وتسود أجواء باردة بوجه عام مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 9، وفي مرتفعات الشراة 16 - 6، وفي مناطق البادية 23 - 11، وفي مناطق السهول 20 - 12، وفي الأغوار الشمالية 27 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 20، وفي البحر الميت 27 - 19، وفي خليج العقبة 28 - 18 درجة مئوية.

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الأردن المنخفض الجوي جزيرة قبرص درجات الحرارة دائرة الأرصاد الجوية

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