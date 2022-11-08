بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

أصبحت أيام الإعلامي خالد الغندور معدودة داخل قناة نادي الزمالك بعد إعلانه انتهاء تعاقده بنهاية شهر نوفمبر الجاري .



وأكد خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن عقده ينتهي رسميا مع قناة الزمالك بنهاية نوفمبر الجاري ، وأشار إلى إنه ينوي خوض تجربة جديدة .



وعلم صدى البلد أن خالد الغندور يقترب بقوة من الانضمام إلى قناة أون تايم سبورت 2 وتقديم برنامج بها خلال الفترة المقبلة .



وكان خالد الغندور عمل طوال السنوات الماضية داخل قناة نادي الزمالك ويعد المذيع الأبرز داخل القناة البيضاء ويقدم البرنامج الأساسي للقناة مساء كل يوم برنامج “ زملكاوي ” مع عدد من المذيعين الأخريين مثل أحمد جمال وطارق يحيى .