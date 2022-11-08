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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. معرض جامعة عين شمس يشارك بجناح الإبداع الأخضر بقمة المناخ

معرض جامعة عين شمس
معرض جامعة عين شمس

نشرت الصفحة الرسمية جانب من  معرض جامعة عين شمس، بجناح الإبداع الأخضر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، " المنطقة الخضراء " خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ الذي يقام للمرة الأولى في مصر .

بينما نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس على مدار يومين بالتعاون مع جامعة كمبريدج، ومركز القانون الدولي للتنمية المستدامة، مؤتمرها السنوي الذي يتناول موضوع التنمية المستدامة وتغير المناخ وحماية البيئة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبحضور الدكتورة ماري كلير سيغر مديرة مركز قانون التنمية المستدامة الدولي، الدكتور خوسيه انجيلو استريلا فاريا رئيس القسم التشريعي وقسم القانون التجاري الدولي مكتب الشئون القانونية الأونسيترال (UNCITRAL)، الدكتور وليد بك نائبا عن جيروم فونتانا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاهرة، د. هاجر جیلدش رئيس لجنة القانون الدولي بالاتحاد الأفريقي.

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ويتناول المؤتمر، حماية البيئة والجهود المبذولة للحد من تغير المناخ في ظل أوقات الأزمات خاصة في أوقات النزاعات المسلحة وذلك بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). 

ويتناول المؤتمر أيضا النزاعات الناشئة في سياق التنمية وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) كجزء من مبادرتها أيام الأونسترال في أفريقيا.

وفي كلمته أثني الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، على التعاون الإقليمي والدولي الذي تنتهجة كلية الحقوق والذي أتى ثمارة اليوم بهذا المؤتمر الدولى، مؤكدا على أن الجانب القانوني لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي وهو الهدف من مؤتمر اليوم .

معرض جامعة عين شمس
معرض جامعة عين شمس
معرض جامعة عين شمس
وزارة التعليم العالى رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الحقوق التعليم العالي Jobs Education

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