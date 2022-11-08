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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال انعقاد كوب 27

تحذير أمريكي شديد من خطورة تغيرات المناخ.. دمار متوقع للمحاصيل

كوب 27 في شرم الشيخ
كوب 27 في شرم الشيخ

 

حذر تقرير حكومي جديد من أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء تخفيضات أكبر بكثير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتلبية هدف إدارة بايدن المناخي المتمثل في تحقيق  اقتصاد خالٍ من الانبعاثات، وفق مبادرة صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وفق ماذكر موقع أكسيوس الأميركي.

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كوب 27

حول أهمية ذلك، في ضوء انعقاد مؤتمر مؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة كوب 27 في مصر، يعد التقييم المناخي للحكومة الأمريكية، في تقريره الذي صدر بتكليف من الكونجرس، هو التحليل الفيدرالي الأكثر شمولية وموثوقية للمناخ  للولايات المتحدة حسب المنطقة ، مع توقعات محددة للقطاعات الاقتصادية والنظم البيئية.

توثق مسودة التقرير، التي نُشرت قبل ساعات خلال اجتماع زعماء العالم في قمة المناخ COP27 في مصر ، الضرر الذي يسببه الاحتباس الحراري بالفعل للمناطق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.


وأشار التقرير إلى حالة من التلاعب المستمر من قبل البعض ، قائلا : " حرائق الغابات المتكررة والشديدة والجفاف في الجنوب الغربي يهددان صحة العمال الزراعيين ، ويقللان من إنتاج الماشية ، ويدمران مصانع النبيذ".

وتواجه الشركات الصغيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي الأمريكية " بالفعل ارتفاعًا في تكاليف السلع والخدمات وإغلاق محتمل في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من آثار تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة".

الذرة والتفاح 


ارتبط انخفاض غلة الذرة والأضرار التي لحقت بالمحاصيل المتخصصة مثل التفاح الذي يواجهه المزارعون في الغرب الأوسط الأمريكي بالتحولات السريعة بين الظروف الرطبة والجافة والضغوط الناجمة عن الزيادات الناجمة عن تغير المناخ من الآفات ومسببات الأمراض.


ووفقًا للتقرير ، فقد لعب تغير المناخ بالفعل في ألاسكا دورًا في كوارث مصايد الأسماك الكبرى الناجمة عن تناقص صيد الأسماك والأضرار الاقتصادية الجسيمة.
وبالأرقام: خفضت الولايات المتحدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 12٪ من 2007-2019 ، مدفوعة في ذلك بدعم لقطاع الطاقة المتجددة بغية الوصول الى كفاءة في الإنتاج بشكل أفضل ، وفقًا للتقرير.

 6 في المائة

 

وطالب التقرير، بضرورة يخفض الانبعاثات بنسبة تزيد عن 6٪ كل عام لتحقيق هدف صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وحول المحصلة النهائية،  تحذر مسودة التقرير من أن "الأشياء التي يقدرها الأمريكيون أكثر من غيرها معرضة للخطر".

وذكر التقرير"العديد من الآثار الضارة التي يعاني منها الناس في جميع أنحاء البلاد بالفعل ستزداد سوءًا مع زيادة الاحترار ، وستظهر مخاطر جديدة".

 

 

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