ياسين التهامي يحيي ليلة مولد الإمام الرفاعى بأسوان

أحيا عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامى، ليلة مولد الإمام الرفاعى، أمس الاثنين، بقرية العطوانى مركز إدفو بمحافظة أسوان.

بدأ الاحتفال بتلاوة ماتيسر من القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد المجيد، أعقبها كلمة للعالم الأزهري محمود يوسف، والشيخ يحيى القويضي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، حول حب الوطن ومكانته وقدسية الدفاع عنه، ورفض أي محاولات لتهديده، ودور الطرق الصوفية في الدفاع عن أوطانهم ضد الدعوات والأفكار الهدامة للأوطان.

واختتم عميد المنشدين والمداحين الشيخ ياسين التهامي، الليلة بالإنشاد الدينى فى حب الله وطاعته والمديح النبوى، وعاش الحضور فى ساعات روحانية أضاءت القلوب والوجدان .