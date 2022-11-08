عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسين التهامي يحيي ليلة مولد الإمام الرفاعى بأسوان

صدى البلد

أحيا عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامى، ليلة مولد الإمام الرفاعى، أمس الاثنين، بقرية العطوانى مركز إدفو بمحافظة أسوان.

بدأ الاحتفال بتلاوة ماتيسر من القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد المجيد، أعقبها كلمة للعالم الأزهري محمود يوسف، والشيخ يحيى القويضي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، حول حب الوطن ومكانته وقدسية الدفاع عنه، ورفض أي محاولات لتهديده، ودور الطرق الصوفية في الدفاع عن أوطانهم ضد الدعوات والأفكار الهدامة للأوطان.

واختتم عميد المنشدين والمداحين الشيخ ياسين التهامي، الليلة بالإنشاد الدينى فى حب الله وطاعته والمديح النبوى، وعاش الحضور فى ساعات روحانية أضاءت القلوب والوجدان .

ياسين التهامي الشيخ ياسين التهامي المنشد محمود ياسين التهامي محمود ياسين التهامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

محامي شيرين عبد الوهاب يرد على شائعات السوشيال ميديا: مؤامرة كبيرة

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

قمة المناخ COP27.. تدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بشرم الشيخ

ميقاتى: سرعة استجابة الرئيس السيسي لاحتياجات لبنان يشعرنا دوماً بأن هناك سندا قويا لبلدنا

مجدي عبد الغني: الزمالك مش هياخد بطولة السنادي والأهلي هيحسم الدوري مبكرًا

السيسي وبن زايد يشهدان توقيع مذكرة لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من الرياح

يشعر بالغيرة.. قائد الكاميرون يهاجم محمد صلاح لسبب غريب.. تفاصيل

مخرجات قمة المناخ COP 27.. آليات التنفيذ وإلزام الدول الكبرى بتقليل الانبعاثات|قراءة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عن تعرضها لمؤامرة.. صور صادمة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

جلد أسود.. إلهام شاهين تتألق في إطلالة رياضية من أمريكا.. شاهد

بعد أزمتها مع شقيقها .. صور تكشف قصة حب شيرين وحسام حبيب

رد على شائعات انفصالهما.. أجمل إطلالات ايمي سمير غانم مع حسن الرداد

فيديو

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ