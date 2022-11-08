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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صعود بسرعة الصاروخ.. هنا جودة تتقدم في التصنيف العالمي لتنس الطاولة

صدى البلد

تقدمت هنا جودة، لاعبة منتخب مصر تنس الطاولة ، مركزين في تصنيف تنس الطاولة العالمي، لتحتل المركز الـ40 في التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة.

كانت لاعبة النادي الأهلي الدولية، قد فازت بلقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، التي أقيمت بمدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية.

وشاركت هنا جودة، في بطولة إيطاليا، بمسابقتي تحت 17 و19 عاما، وأسفرت القرعة عن تواجدها في مسابقة تحت 17 سنة، بالمجموعة الأولى مع الثنائي فاني دوتاز بطلة سويسرا وسينا سميلي لاعبة كرواتيا، وحققت الفوز عليهما بنتيجة 3-0 تواليا.

وتوجت لاعبة النادي الأهلي ببطولة مصر الدولية المفتوحة، لمسابقة تحت 19 عاما، بعد الفوز على الكازاخستانية سارفينوز ميركاديروفا صاحبة ذهبية نسخة 2017، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

واحتلت فيه هنا جودة، المركز الثاني، في تصنيف تحت 19 عاما، كما واصلت احتلال صدارة التصنيف العالمي تحت 15 و17 عاما.

وتُعد هنا، من أفضل لاعبات تنس الطاولة على مستوى العالم، خاصة في الفترة الأخيرة، التي شهدت مشاركتها في العديد من البطولات العالمية.

هنا جودة النادي الأهلي نادي الأهلي التصنيف العالمى

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