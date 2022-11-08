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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة القاهرة: المؤتمر العلمي يهدف لتوحيد الشعب ناحية الهوية المصرية

عميد تجارة القاهرة
عميد تجارة القاهرة

كشف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، أن المؤتمر العلمى الذى نظمته الكلية كان بهدف إعادة اكتشاف الهوية المصرية و عمل علامة قومية لمصر كان بيستهدف المؤتمر توحيد الشعب المصرى ناحية الهاوية المصريه فكافة القطاعات وليس التعليم فقط ، فالتعليم يرتبط بالصناعة و الاقتصاد و التكنولوجيا و البيئة الاجتماعية و الثقافة و التاريخ و غيرها .

و قال الدكتور جمال شحاتة وجاءت فكرة المؤتمر من أن كل دوله تحاول أن تنشىء لنفسها هويه ، تستخدم الهوية فى التسويق للدولة .

و أشار عميد الكلية إلى أن المؤتمر كان يضم ٥ محاور رئيسية وهي:
 

البحث العلمى و التعليم 

وهو يشرح دور البحث العلمى و التعليم فى تسويق الهوية المصرية ، وكان من نتائج المؤتمر بدأ ان يكون  هناك مقرر فى جميع الجامعات المصرية يسمى القضايا الوطنية ، يشمل جميع قضايا الوطن مثل حقوق الانسان و المساواة بئن الجنسين و غيرها .

الاقتصاد 
ومن خلاله كيف يمكن للجامعة أن تساهم فى حل المشكلة الاقتصادية.

الثقافة و التاريخ 
دور الجامعة فى التوعية الثقافية لمصر ، جزء من الانتماء للطالب يأتى عند معرفة التاريخ .

التحول الرقمى 
حيث السوشيال ميديا لها تأثير قوى فى انتشار الهوية وكيف نوجه هذه الادوات فى دعم الهوية المصرية.

السياحة
مصر تتميز بالسياحة ، تمتلك ثلث اثار العالم و من خلال هذا المحور درسنا كيف نقوم بتنشيط السياحة حيث تعتبر اهم وسائل تصدير الهوية المصرية وتحدث فى هذا المحور نائب وزير السياحة.

جامعة القاهرة البحث العلمي تنشيط السياحة سوشيال ميديا عميد كلية التجارة التحول الرقمي التجارة جامعة القاهرة كلية التجارة جامعة القضايا الوطنية نائب وزير السياحة

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