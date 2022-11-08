تجارة القاهرة: المؤتمر العلمي يهدف لتوحيد الشعب ناحية الهوية المصرية

كشف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، أن المؤتمر العلمى الذى نظمته الكلية كان بهدف إعادة اكتشاف الهوية المصرية و عمل علامة قومية لمصر كان بيستهدف المؤتمر توحيد الشعب المصرى ناحية الهاوية المصريه فكافة القطاعات وليس التعليم فقط ، فالتعليم يرتبط بالصناعة و الاقتصاد و التكنولوجيا و البيئة الاجتماعية و الثقافة و التاريخ و غيرها .
و قال الدكتور جمال شحاتة وجاءت فكرة المؤتمر من أن كل دوله تحاول أن تنشىء لنفسها هويه ، تستخدم الهوية فى التسويق للدولة .
و أشار عميد الكلية إلى أن المؤتمر كان يضم ٥ محاور رئيسية وهي:
البحث العلمى و التعليم
وهو يشرح دور البحث العلمى و التعليم فى تسويق الهوية المصرية ، وكان من نتائج المؤتمر بدأ ان يكون هناك مقرر فى جميع الجامعات المصرية يسمى القضايا الوطنية ، يشمل جميع قضايا الوطن مثل حقوق الانسان و المساواة بئن الجنسين و غيرها .
الاقتصاد
ومن خلاله كيف يمكن للجامعة أن تساهم فى حل المشكلة الاقتصادية.
الثقافة و التاريخ
دور الجامعة فى التوعية الثقافية لمصر ، جزء من الانتماء للطالب يأتى عند معرفة التاريخ .
التحول الرقمى
حيث السوشيال ميديا لها تأثير قوى فى انتشار الهوية وكيف نوجه هذه الادوات فى دعم الهوية المصرية.
السياحة
مصر تتميز بالسياحة ، تمتلك ثلث اثار العالم و من خلال هذا المحور درسنا كيف نقوم بتنشيط السياحة حيث تعتبر اهم وسائل تصدير الهوية المصرية وتحدث فى هذا المحور نائب وزير السياحة.