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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقف قلبه مرتين.. وفاة لاعب أردني خلال مباراة لكرة اليد.. شاهد

وفاة لاعب أردني
وفاة لاعب أردني

توفى اليوم الثلاثاء، لاعب نادي كفرنجة لكرة اليد عادل بكر العطاري، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، مساء أمس الاثنين، خلال مباراة فريقه أمام السلط ببطولة كأس الأردن لكرة اليد.

ونقل اللاعب عادل بكر العطاري  بعد سقوط  في مباراة أمس ببطولة كأس الأردن لكرة اليد في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم.

وكان اتحاد كرة اليد قد ألغى مباريات أمس بسبب الحادثة ووفاة اللاعب عادل بكر العطاري ببطولة كأس الأردن لكرة اليد.
 

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تفاصيل الحادث

 تعرض لاعب المنتخب الوطني الأردني لكرة اليد ونادي كفرنجة عادل بكر العطاري إلى أزمة قلبية حادة أدت إلى توقف قلبه أثناء مشاركته مع ناديه أمام نادي السلط أمس الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن بطولة كأس الأردن.
سقوط مفاجئ
 

وأكد رئيس نادي كفرنجة عماد فريحات، سوء الحالة الصحية لدى اللاعب عادل بكر العطاري البالغ من العمر 36 عاما، بعدما سقط أرضا بصورة مفاجئة خلال المباراة التي جمعت فريقه مع السلط، ضمن منافسات بطولة كأس الأردن لكرة اليد.

وأشار رئيس النادي إن أن اللاعب عادل بكر العطاري سقط بشكل مفاجئ خلال الشوط الثاني من مباراة جرت ببطولة كأس الأردن لكرة اليد. ليتوقف قلبه، الأمر الذي استدعى تدخل المسعفين من الفريقين إلى جانب تدخل مسعفين آخرين على المدرجات.
 

ونوه بأن جهود فرق الإسعاف نجحت في عملية الإنعاش له لكن عاد قلبه للتوقف مرة أخرى عند وصوله للمستشفى، مشيرا إلى أنه فور وصوله إلى المستشفى أجريت له عملية قسطرة.
 

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توقف دماغي

وتبين أن اللاعب توقف لديه الدماغ  خلال سقوطه على أرضية الملعب ليعود بعد ذلك، وهو ما ينتظر آثاره من الفريق الطبي في الوقت الراهن، حيث يتطلب الأمر ما يقارب 40 ساعة لمعرفة التشخيص الصحيح لحالته الصحية.

ولحظة تعرضه للأزمة القلبية في منتصف الشوط الثاني هرعت الأجهزة الطبية المتواجدة مع الفريقين ورجال الدفاع المدني لإجراء كافة الإسعافات المطلوبة قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مدينة الحسين للشباب بواسطة إسعاف الدفاع المدني.

وأجرى الاتحاد الأردني لكرة اليد كافة الإجراءات المتعلقة بإدخال اللاعب إلى المستشفى، بمتابعة من وزير الشباب والرياضة الذي حضر شخصيًا الى المستشفى واللجنة الأولمبية ومن رئيس وأعضاء الاتحاد الذين أمضوا ليلة الأمس مع أهل اللاعب وأسرة نادي كفرنجة والأندية الأخرى في المستشفى لمتابعة حالة اللاعب.
 

اليد عادل بكر العطاري كأس الأردن صالة الأميرة سمية اتحاد كرة اليد

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