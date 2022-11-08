“التضامن” تنتهي من صرف الإعانات العاجلة لمتضرري حادث طريق سوهاج- البحر الأحمر

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج من صرف التعويضات المقررة وفقا للقانون لأسر المتوفين والمصابين في حادث طريق سوهاج/ البحر الأحمر، الذي وقع الخميس الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بسرعة صرف التعويضات.

محافظة سوهاج

وأوضح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات لعدد 3 أسر متوفين بسوهاج، مشيرا إلى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لصرف تعويضات لعدد 4 أسر أخرى بقنا، وذلك بواقع 50 ألف جنيه لرب الأسرة المتوفي و25 ألف جنيه للمتوفي أحد أفراد الأسرة.

ولفت إلى صرف مبلغ 1000 جنيه لكل مصاب أمضى أكثر من 24 ساعة داخل المستشفى، حيث تم حصر 16 مصاب منهم 12 بمستشفى سوهاج الجامعي، و4 بمستشفى سوهاج التعليمي.