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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال فيلم "خمس جولات" ينتهون من تصويره في فرحة كبيرة

صدى البلد

كشف المنتج يحيى علام عن انتهاء تصوير فيلم “خمس جولات" بالكامل، مشيرًا إلى أنه حاليًا فى مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه فى الفترة المقبلة.


وعبر يحيى علام، في بيان صحفي،  عن سعادته، بطاقم العمل، مشيرًا إلى أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا في هذا العمل، بدايتنًا من الأبطال، والمخرج مازن أشرف، ومينا عدلي المشرف على الأنتاج وجميع صناع العمل.

 

وكانت الفنانة عايدة الأيوبي، قد شاركت في فيلم خمس جولات، لأول مرة في حياتها الفنية بعد تاريخ حافل في مسيرتها الغنائية، مشيرة إلى إنها وجدت في خمس جولات ما كانت تحلم به في عالم التمثيل.

ويعد فيلم خمس جولات، أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

 

 

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي "5 جولات" عدد كبير من النجوم وهم كل من ماجد المصري، وآدم الشرقاوى و نورالنبوي، مصطفى درويش، وداليا شوقي، عايدة الأيوبي،  ومطرب الراب آر سينك، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

أبطال فيلم خمس جولات فيلم خمس جولات خمس جولات مصطفى درويش ماجد المصري

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