عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ازدواجية في معايير حقوق الانسان وإهانة الجنسية المصرية.. سقطات سناء سيف ورئيسة العفو الدولية في قمة المناخ تثير غضب المصريين

صدى البلد

 

أثارت الناشطة سناء عبد الفتاح، شقيقة علاء عبد الفتاح، وأنييس كالامار أمين منظمة العفو الدولية، الجدل خلال فعاليات قمة المناخ، بسبب تخصيص  المؤتمر الذي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية لتناول قضية علاء عبد الفتاح بدلًا من مناقشة القضايا المناخية التي تركز عليها القمة ويشارك عدد كبير من قادة الدولة في فعاليتها.
كما تسببت تصريحاتها الصادمة في غضب المصريين ،  حيث قالت " إن الجنسية المصرية تجعل صاحبها بدون قيمة، قائلة: الجنسية المصرية تجعلك بدون قيمة هذه هي الحقيقة" ،

وحين سئلت سناء عن موقفها من الدفاع عن متهمون ٱخرون بجانب شقيقها قالت :" اخويا يخرج الأول وبعدين نشوف الباقي " 
جاء ذلك ردًا على أسئلة أحد الصحفيين الأجانب في اللقاء الذي عقدته لطلب الإفراج عن شقيقها علاء عبد الفتاح .

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقد في شرم الشيخ جدل كبير بين المشاركين بسبب تصريحات سناء التي لاقت معارضة .

وأضافت سناء خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي أنها لا تعلم عما إذا كان شقيقها سيبقى على قيد الحياة عقب انتهاء مؤتمر المناخ أم لا، قائلة: لا أعلم إذا كان بعد الكوب علاء سيكون حيا أم لا ولكن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني سيفعل ما بوسعه.

وظهرت ازدواجية الغرب في اجندة حقوق الانسانفي قيام رئيسة منظمة العفو الدولية والتي تنادي بحرية الرأي والتعبير بالهجوم علي مواطن مصري وهو النائب عمرو شوقي عندما ابدي رأية في قضية علاء عبد الفتاح.. وانتقد الاستقواء بالخارج

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن دهشتهم من أثارة قضية علاء عبد الفتاح خلال فعاليات قمة المناخ على هذا النحو ومنحها مساحة واسعة من الاهتمام والتركيز الإعلامي على حساب الأهداف الرئيسية لقمة المناخ.

وطرح البعض تساؤلات حول أسباب ورغبة أسرة علاء عبد الفتاح في طرح القضية وأثارتها بشكل واسع خلال قمة المناخ، في محاولة منها لاستغلال تواجد العديد من القادة والروساء في مصر للمشاركة في فعاليات القمة.

وشاركت سناء سيف وأنييس كالامار أمين منظمة العفو الدولية في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية، ودخلت سناء وكالامار في مشادة مع النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وهاجم عمرو دوريش، الادعاءات التي روجت لها سناء عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفي، حول قضية شقيقها علاء والذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال درويش إن أسرة علاء عبد الفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة في مصر، مما يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن المصري ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال.

وذكر دوريش أن علاء عبد الفتاح ليس متهمًا بقضايا سياسية، ولكن يواجه تهمًا جنائية يعاقب عليها القانون المصري، وليس كما يتم الترويج من جانب أسرته.
"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

العالم كله سيخسر.. التلفزيون الرسمي الروسي يدعو لتوجيه ضربة نووية لـ بريطانيا

ترشيحاتنا

نورة الكعبي: «أبدع نشر» دعم للمبدعين وتعزيز لصناعة النشر

متجردة من ملابسها..الأمن الإدارى يمنع سائحة من التقاط صور أمام أبوالهول

بداية الموسم الشتوي.. الزراعة: خطوات استباقيه للحد من خطر الآفات الزراعية

تزامنا مع قمة المناخ..مشروع قانون جديد يخرج للنور لصناعة سيارات صديقة للبيئة|تفاصيل

مُقدم شهير يكشف شرط استمرار محمد صلاح في ليفربول حال شراء النادي

رئيس الصين: تعزيز التدريبات العسكرية والاستعداد لأي حرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب النازية.. لون ماسك يثير غضب المستخدمين.. شاهد

علامتان في القدمين يمكن أن تؤدي إلى بتر أحد الأطراف حال تجاهلهما

بالأسود الجريء.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذه الصورة

بعد ولادته بساعات.. أول صورة لـ مالك ابن أفشة.. شاهد

فيديو

نهلة سلامة تكشف تفاصيل دورها فى "حضرة العمدة" مع روبى.. فيديو

تطورات جديدة في قضية شيماء جمال.. صديق زوجها يطعن في حكم إعدامه|فيديوجراف

الحق نفسك.. تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين| فيديو جراف

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ