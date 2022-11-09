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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بدون مضادات حيوية.. تخلصي من نزلات البرد بمكون واحد من مطبخك

صدى البلد

على الرغم من أن كل نوع من الخضروات له فوائد صحية ، إلا أن بعضها له فوائد خاصة  مثل البصل فهو  يدعم صحة القلب والعظام والأمعاء ، ولكن هناك العديد من المزايا التي قد يفاجأ بها الكثير من الناس إليك وفقا لموقع  برايت سايد  5 فوائد للبصل وهي كالتالي:

1. زيادة الخصوبة

يساعد عصير البصل لغناه بمجموعة من مضادات الأكسدة  على زيادة فعالية الخصوبة 

2.  تساعد في الجيوب الأنفية لدينا

يحتوي البصل على فيتامين C والبيوفلافونويد  وهو من الفيتامينات التي تساعد على علاج انسداد ممرات الأنف ، مما يسهل علينا التنفس.

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3. منع الاكتئاب وتحسين المزاج


يحتوي البصل على ما يسمى حمض الفوليك ، وفيتامين B9 ، وهو فيتامين يساعد على منع الاكتئاب ويعزز مزاجك عن طريق  تكسير حمض أميني يسمى هوموسيستين.

4. تسوس الأسنان


 البصل يساعد في الوقاية من الأمراض في جسمك ، ولكن له أيضًا الكثير من الفوائد لصحة فمك. يساعد مضغ البصل النيء على تقوية أسنانك ومحاربة البكتيريا الموجودة في فمك.

ما عليك سوى مضغ بعض البصل لمدة 2 إلى 3 دقائق ، حيث يمكن أن يساعد ذلك في منع تسوس الأسنان أيضًا.

5. منع البصل نزلات البرد والانفلونزا
 

 يمكن أن يساعد البصل في منع نزلات البرد والسعال والحمى والتهاب الحلق ويمكنك تقطّيع البصل إلى قطع ونقعه في ماء الشرب لمدة 6-8 ساعات وأخذ 3-4 ملاعق كبيرة 3 مرات في اليوم.
 

زيادة الخصوبة الجيوب الانفية منع الاكتئاب تحسين المزاج تسوس الأسنان

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