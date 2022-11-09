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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب اصطدام قطار بأتوبيس.. رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالشرقية

صدى البلد

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن حادث تصادم عربة قطار بالجزء الخلفي لأتوبيس تابع لإحدى الجامعات الخاصة ، أسفر عن وقوع 19 حالة إصابة بين الطلبة وتم نقل 11 مصاب لمستشفى الزقازيق الجامعي و 6 مصابين لمستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم بالإضافة لتقديم الإسعافات الاولية لعدد 2 مصاب بموقع الحادث دون وقوع وفيات.

 

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

 

إصابة 16 شخصا في حادث اصطدام قطار بأتوبيس في الشرقية

وقالت المتحدثة الرسمية أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأتوبيس أمام مزلقان الصدر بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق نتج عنه 19 حالة إصابة دون الإبلاغ عن أي حالات وفاه .

فيما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار بأتوبيس أمام مزلقان الصدر بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الاسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفي وتم رفع الاتوبيس من على شريط السكة الحديد لإعادة السيولة المرورية بالمنطقة.

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