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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتزامن مع مؤتمر المناخ.. محافظ الإسكندرية: إجراءات مكثفة للحد من المخالفات البيئية

حملات بيئية بمختلف
حملات بيئية بمختلف الأحياء

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة بالتزامن مع فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP27.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن انتشار القمامة وعدم الإلتزام بقواعد النظافة تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، كما أن لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

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وأوضح المحافظ؛ أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة وبالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت ب 13 حملة مكبرة تم خلالها تحرير 70 محضرا للحد من المخالفات البيئة في مختلف أحياء الإسكندرية وذلك خلال شهر، موجها بأهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات لتوعية المواطنين على كافة المستويات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام؛ حفاظا على البيئة.

ومن جانبها أشارت المهندسة  رشا شوقي، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة، أن الإدارة قامت بتوجيه 13 حملة في الأحياء المختلفة؛ حيث قامت الحملات بالمرور على مناطق (الدخيلة- الماكس- شارع ونجت- طريق الجيش- شارع المكس- القباري- كامب شيزار- بشاير الخيرو غيط العنب- خورشيد –كرموز – باب الملوك- الطريق الدائري)، كما أكدت شوقي أنه خلال الحملات تقوم فرق التوعية بالتأكيد على أصحاب المحال والمنشأت بأضرار استخدام الأكياس البلاسكتية أحادية الاستخدام.

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