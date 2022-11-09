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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"أبو" يغني في حفل ختام مبادرة “تحدي القراءة العربي” بدبي

أبو
أبو

يستعد المطرب أبو، لأحياء الحفل الختامي، لمبادرة "تحدي القراءة العربي"، في دورتها السادسة، والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 

ومن المقرر إقامة الحفل غدا الخميس 10 نوفمبر، في أوبرا دبي، لإعلان بطل التحدي، والفائزين بلقب المدرسة المتميزة، والمشرف المتميز، وبطل الجاليات لهذه الدورة.

كان أبو  قد توجه إلى دبي منذ ساعات، برفقة مدير أعماله ميمي فؤاد، وأعرب عن فخره بالمشاركة في الحفل الختامي لمبادرة "تحدي القراءة العربية" حيث يعد أول مطرب مصري يشارك في هذه الاحتفالية .

وفي هذه المناسبة الثقافية العربية، يطلق أبو أغنية  "القراية نور" التي تم اعدادها خصيصا لهذا الحفل، من كلمات الشاعر  أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ساري هاني..

يذكر أن الفنان أبو، قد تواجد في الرياض منذ أيام لحضور العرض الخاص لفيلم "هاشتاج جوزني"، من بطولة أمير المصري، ومايان السيد، والذي قدم خلال أحداثه أغنية بعنوان "يجي منها"، حققت نجاح كبير على منصة تيك توك.

ويستعد أبو لعرض  فيديو كليب لأغنية جديدة، سيطرحها في النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري.

أبو المغني أبو الشيخ محمد بن راشد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الإمارات

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