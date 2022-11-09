يستخسرون نجاحك.. رسالة غامضة من فريدة سيف النصر

نشرت الفنانة فريد سيف النصر، تعليق غامض عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، تتحدث فيه عن العقبات التى تواجه الإنسان جراء النجاحات التى يحققها.

وقالت فريدة سيف النصر : "أحيانًا عندما تشعر بما يدور حولك من البصيرة الربانية ، وتشعر أنهم يستخسرون بك نجاحك لوحدك ، بل يستمرون رزقك وهو الأقل فعليًا والأكثر ببركة الله ورسوله في أعينهم ولا تجد في ضميرك ولا على لسانك إلا قولًا واحدًا تكرره، لا إله إلا الله، وتجد نفسك تعقبه بمكملاتها الأساسية حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله وافوض امري لله، بس وسيبهم يلبسوا في الحيط".

فريدة سيف النصر

وحرصت الفنانة فريدة سيف النصر، على دعم صناع مسلسل “الضاحك الباكى” بعد تعرضهم للهجوم والانتقاد بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابه بـ فيسبوك: "نجيب الريحاني.. لما الصحافة والمواقع تفتح عينك علي سؤال واحد إيه رأيك في الضاحك الباكي والهجوم عليه.. وأسئلة غريبة هرد واقول بالتفصيل.. اه بتفرج ده محمد فاضل يعني.. اللي اتشرفت بمسلسل الشارع الجديد معاه..".

وأضافت: " ثانيا..البطء والألوان والديكور والأداء..مش فاهمة المقصود؟ يا أساتذة الأداء في الأربعينات كده البساطة والهدوء كده ظروفهم المعيشية كده وصح جدا بل كنت اتمني يتصور أسود وابيض ونلون بعدين.. أنا شايفه لانه سيرة ذاتية يعني بينقل لك حياة كاملة حقيقية بلا فذلكة وتدخلات وابهارات بصرية واكشن .. في ايه ياجماعه كل عمل له جو خاص به..".

وتابعت: "وهجوم ليه هو احنا لسه شوفنا ربع العمل حتي يا ساتر يارب.. تعالوا نحب الخير لبعض الموت مش بعيد عن أي حد كبير أو صغير بلاش كده.. نحكم قدام شويه.. أعمال كتير بدأت قوية وحركات وابهار وخفتت وماتابعنهاش.. وأعمال بدأت بسيطة وشوية شوية شدت وعليت وفي أعمال حدث ولا حرج قمة هجومكم ينفع معاهم لكن لاه انتم مركزين هنا ماعرفش ليه؟ ياحبايبي مش كده والله يأولاد ويابنات خليكم منصفين وأصحاب أقلام شريفة... اصبروا ماتبقوش محضرين السكاكين كده..مفضوحة يعني الطريقة ليه كده..لا حول ولاقوة الا بالله".

واختتمت: "وعلي فكره عمر عبد الجليل.. فجأة بقي الريحاني وعلشان أنا اقتنع وأصدق كاممثلة.. فالازم اقول له برافو قلعت عمر وفرملته بمفرداته بره الاستديو وليست نجيب أو لبسك شابووووووو.. واصبروا عالذبح سموا الأول ياجزارين الفن".

مسلسل “الضاحك الباكي” بطولة عمرو عبد الجليل وفردوس عبد الحميد، ​وهاجر الشرنوبي​، ​ومحمد سليمان​، ومحمد صلاح آدم​، تأليف ​محمد الغيطي​، إخراج محمد فاضل.