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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاركة تاريخية لمصر في «رالي حائل الدولي» إحدى مراحل كأس العالم للدراجات النارية

الرالي المصري
الرالي المصري

دخل منتخب مصر للدراجات النارية عالم سباقات الدراجات النارية العالمية بمشاركة أول فريق مصري في رالي حائل الدولي العريق بالمملكة العربية السعودية في خطوة تاريخية لسباقات الدراجات النارية في مصر .

وقام الاتحاد المصري للدراجات النارية بإرسال وفد رسمي يضم ثلاثة دراجين منهم اثنان في فئة ٤٥٠ سم٣ وواحد في فئة الدراجات الرباعية (كوادز).

ويشارك الاتحاد المصري للدراجات النارية في رالي حائل الدولي بالمتسابق محمود مجدي حشاش وحسين أشرف (حسين چاك) في فئة ٤٥٠ سم٣ وعمر فهمي في فئة الدراجات الرباعية (كوادز).

ويقدم الاتحاد المصري للدراجات النارية التابع لوزارة الشباب والرياضة في رالي حائل أول مشاركة مصرية على الإطلاق في كأس العالم للدراجات النارية للراليات الصحراوية القصيرة (كروس كنتري باها) وقد قام الاتحاد بتحمل تكلفة مشاركة الفريق المصري كاملة دون تحمل أيا من المتسابقين المشاركين أي تكاليف.

ويهدف الاتحاد المصري للدراجات النارية بعد هذه التجربة التاريخية شراء معدات كاملة للمتسابقين للمشاركة في مراحل بطولة العالم خلال الفترة المقبلة عوضًا عن إيجار المعدات اللازمة للمشاركة في الراليات وستكون مشاركات الفرق المصرية القادمة على مستوى عربي ومستوى عالمي.

ويهدف الاتحاد إلى زيادة رقعة ممارسي رياضة الدراجات النارية في مصر وإعادة تنظيم الراليات العالمية على أرص مصر.

بهذه المناسبة قام إبراهيم فريد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات النارية ورئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية والحكم الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي للدراجات النارية بتوجيه الشكر لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على اهتمامه بهذه الرياضة ويدعو الدولة لدعم هذه الرياضة كما وجه الشكر للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على اهتمامه بالبعثة المصرية المشاركة في رالي حائل الدولي برئاسة إبراهيم فريد والمدرب أحمد حسن والإداري سيد إبراهيم .

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للدراجات النارية وعد بإقامة دورة تدريبية على أنظمة الملاحة قبل الرالي بأيام نظرية وعملية استعداداً للمشاركة في رالي حائل الدولي ٢٠٢٢.

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