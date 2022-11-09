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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على سيدة أجنبية حاولت تهريب مشغولات ذهبية عبر ميناء رفح البرى

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت القوات الأمنية المعينة بميناء رفح البرى بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") ، وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (55 سلسلة ذهبية) مخبأة داخل حقائبها ، حال إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر المنفذ بالمخالفة للقانون .

وبمواجهتها قررت حيازتها للمضبوطات المشار إليها لتهريبها خارج البلاد بقصد الإتجار .

 تم إتخاذ الاجراءات القانونية  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة .

وزارة الداخلية الموانىء الدول العربية القبض علي مشغولات ذهبية ميناء رفح البري

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