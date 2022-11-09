جامعة عين شمس تكشف كواليس امتحانات «الميد تيرم».. والطلاب: البرامج الدراسية تقدم تعليما عالي الجودة في تخصصات غير نمطية

جامعة عين شمس:

وضع اللماسات الأخيرة لبدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي

إعلان موعد بدء امتحانات «الميد تيرم»

انتظام في المحاضرات الدراسية منذ بدايات العام الدراسي الحالي

الطلاب:

الجامعة تعمل دائما على مواكبة التطور والتقدم الذي تعيشه الدول

أيام معدودة وتنطلق أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول، بجامعة عين شمس، حيث ترفع الجامعة حالة الطوارئ وذلك استعدادا لانطلاق الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، والتى تبدأ الأسبوع المقبل ببعض الكليات.

ومن أوائل الكليات التى تنطلق فيها أعمال امتحانات نهاية العام، تأتى كلية الآثار جامعة عين شمس، حيث بدأت كلية الآثار جامعة عين شمس، في الاستعداد لانطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022 - 2023، وسط إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور حسام طنطاوي، القائم بعمل عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ووكيلها لشئون التعليم والطلاب، استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية لإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع برامج الكلية تطبيقا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية التى تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على أن يُخصص له 10 درجات.

وأكد القائم بعمل عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، ووكيلها لشئون التعليم والطلاب، أن كلية الآثار تشهد انتظامًا في المحاضرات الدراسية، منذ بدايات العام الدراسي الحالي 2022 - 2023، والذي انطلق السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 وفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي.

وأوضح الدكتور حسام طنطاوي، أن الموعد المحدد لبداية هذه الاختبارات هو الأحد 13 نوفمبر 2022 وانها تستمر حتى الخميس 17 نوفمبر 2022م حيث يجرى اختبار الطلاب وفقـًا للجدول المعلن، وتتضمن اللجان فترتين الأولى من الساعة 10 حتى 11 صباحًا، والثانية من 12 وحتى 1 ظهرا.

وأضاف القائم بعمل عميد كلية الآثار ووكيلها لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة شئون الطلاب قامت بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، وتم إعلانها للجميع قبل موعد أول اختبار.

ولفت الدكتور حسام طنطاوي ، إلى أن جميع إدارات الكلية تكاتف فى العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبى.

وأشار إلى أن القواعد التي تم اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تركت للسادة أعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة ان تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.

ومن جانبه وأعلنت كلية التربية بجامعة عين شمس عن موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول لمختلف الفرق الدراسية، والتى من المقرر أن تبدأ الاسبوع المقبل وفق الجداول المعلنة .

وأكد الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم منذ بداية الفصل الدراسي الاول ولم يتم رصد أي شكاوي من الطلاب، بإلاضافة الي توفير كافة الدعم والمساعدة للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية من خلال رعاية الشباب.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن على الطلاب ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية ، ومنع اصطحاب التليفون المحمول للجان .

وأشار الدكتور حازم راشد، أن الطلاب سوف يؤدون الامتحانات حضوريا داخل مدرجات الكلية، مع تطبيق التباعد بين الطلاب حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس طوال فترة الامتحانات.

وأضاف عميد كلية التربية جامعة عين شمس، حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم اعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

وأعلن الدكتور حازم راشد، عن حرص جامعة عين شمس على تدريب وتأهيل طلابها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وإعداد خريج ذو مهارات وجودة قادر على المنافسة، بجانب تطوير المناهج بشكل مستمر وتوفر المزيد من التخصصات الجديدة لمواكبة سوق العمل.

ولفت عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن إتاحة فرص التعليم يعد أحد العناصر المهمة فى تلبية الاحتياجات المستقبلية للعمل، وذلك من خلال التوسع فى افتتاح تخصصات بنماذج مختلفة، ما يساعدنا فى قبول الطلاب بالتخصصات المطلوبة.

وأوضح الدكتور حازم راشد، أن تلك التخصصات هي قاطرة لتخريج شباب جاهز لوظائف المستقبل، خصوصا أنها تهدف لتطوير المهارات لدى شباب الجامعات المصرية من خلال تزويد الطلاب الجامعيين والخريجين بمهارات التوظيف، وكذا التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ومن جانب اخر تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية – برامج إنسانية – برامج أدبية ...الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وفي إطار سعي جامعة عين شمس للوصول لأفضل مستوى في تقديم خدماتها لأعضاء المجتمع الداخلي والخارجي، حرص “صدى البلد” علي استطلاع رأي الطلاب حول جودة الخدمة التعليمية المقدمة لهم، ومدى جاهزية البيئة التعليمية داخل الجامعة وملاءمتها لاحتياجات الطلاب وكذلك درجة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس.

أعرب عدد من طلاب جامعة عين شمس خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن رضاهم عن جاهزية البيئة التعليمية داخل الجامعة وملاءمتها لاحتياجات، موضحين جهود الجامعة فى الأهتمام بالطلاب المبتكرين الموهوبين فى كافة الأنشطة.

قالت الطالبة منة علاء بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ادارة الجامعة حرصت على استخدام التعلم الإلكتروني الذي ادي إلى خفض تکاليف التعليم، ومساندة التطوير والتعلم الذاتي لطلاب جامعة عين شمس، وتحقق استفادة أکبر من الموارد وأنظمة تقنية المعلومات، مع استمرارية تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات لتوسيع وسائل الاتصال وشموليتها لانه يعد أمراً ضرورياً.

بينما أوضحت الطالبة نهال المهدي بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تعمل دائما علي مواكبة التطور والتقدم الذي تعيشه الدول المتقدمة، وأدرکت أهمية تطوير أساليب التعليم بحيث أصبح تعليماً يعد المواطنين لمتطلبات المستقبل ويهيئ الفرد والمجتمع لعصر الثورة التقنية.

وتابعت الطالبة نهال المهدي، أن برامج جامعة عين شمس المتاحة تتميز بتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية.

وتتيح تلك التخصصات الجديدة في البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق، فضلًا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية في عدد من التخصصات، كما يتم تقديم تلك البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية، كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر من تخصص في المجال الذي يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وأشار الطالب محمود عبدالمقصود بكلية التجارة جامعة عين شمس، بأنه فخور بدراستة في جامعة عين شمس، لانها الان تتبع نظام تعليمي يعتمد على بيئة تعليمية إلكترونية توظف فيها عناصر الوسائط المتعددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات کالإنترنت والشبکات، بطريقة تتيح لنا التفاعل مع بعضنا البعض، والتفاعل مع المحتوى المقدم في الوقت والزمان المناسب.

وأوضح الطالب محمود عبدالمقصود، أن الجامعة تحرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للاستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكليات وافتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية.

بينما عبر الطالب احمد فرغلي تخرج من كلية العلوم جامعة عين شمس، عن سعادته لحرص جامعة عين شمس على اهتمامها بعرض برامج الدراسات العليا المختلفة في الجامعة وعرض جميع فرص التمويل للطلاب واعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس الراغبين في التقدم لهذه البرامج.