اليمن.. طائرة مفخخة تستهدف ميناء قنا النفطي بشبوة

استهدفت طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، ميناء قنا النفطي، الواقع في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، جنوب اليمن.

وقال مصدر محلي يمني بحسب وسائل إعلام خليجية، إن طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي محشوة بالمتفجرات استهدفت ميناء قنا بمحافظة شبوة المطلة على بحر العرب أثناء رسو سفينة للمشتقات النفطية.

وبحسب المصدر فإن الدفاعات الجوية استهدفت الطائرة المفخخة، ما أدى إلى انفجارها قبل وصولها إلى هدفها، فيما لم تسجل أي أضرار بشرية جراء الهجوم.

وسبق لمليشيات الحوثي الهجوم في 18 و 19 أكتوبر الجاري على سفينتي "هاندا" و"التاج بوت بليو ووتر" الراسيتين في ميناء رضوم بشبوة، دون أن تتمكن من إحداث أي أضرار بشرية أو مادية.

كما تعرض ميناء الضبة في محافظة حضرموت المجاورة لهجوم حوثي بواسطة طائرتين مفخختين، لدى رسو سفينة نفطية، ما أثار موجة تنديد يمني وإقليمي وأممي ودولي باعتباره تصعيدا عسكريا خطيرا.

وصعدت مليشيات الحوثي من تهديداتها وهجماتها باستهداف المنشآت الحيوية والمدنية في مسعى لإجهاض جهود الحكومة اليمنية، لتحسين المناخات الاقتصادية، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.