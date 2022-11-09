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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يصدر قراراً بتعيين 47 من المعلمين الأخصائيين المساعدين بمديرية التعليم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قراراً يحمل رقم (1523) لسنة 2022 بشأن تعيين (47) من  المعلمين والأخصائيين المساعدين الذين استوفوا البرامج التدريبية التي عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم ، وفقاً لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 142 لسنة 2022.


ويتم منح المعينين بدل الاعتماد المقرر قانوناً إعتباراً من أول  الشهر التالي لصدور القرار ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، وكذا  استيفاء كافة مسوغات التعيين وفقاً لأحكام القانون .

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وأكد محافظ المنوفية أن  القرار بأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والإهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنياً وإجتماعياً .

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