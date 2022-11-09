بمناسبة قمة المناخ..شركة عالمية تعلن تعزيز مطار شرم الشيخ بالطاقة الشمسية المستدامة

أعلنت شركة IRSC "ايرسك" لحلول الطاقة المتجددة، - الرائدة عالميا في مجال تطوير البنية التحتية المستدامة للبلدان الأفريقية – عن تعزيز مطار شرم الشيخ الدولي بالطاقة الشمسية المستدامة، وتحويله إلى منشأة خضراء صديقة للبيئة، مدعومة بأحدث الحلول المستدامة التي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر.

و أعرب أندرو دانيال، الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بهذا الحدث الفريد الذي تستضيفه مصر لأول مرة.

مؤكدا أن الشركة وضعت خطة متكاملة تتضمن تصميم وتنفيذ وتشغيل مطار شرم الشيخ، بصورة تجعله نموذجا مشرفا للدولة المصرية، فى مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، وبما يتماشى أيضا مع التغيرات المتلاحقة التي تشهدها خريطة الطاقة في العالم، بجانب تقديم خدمات التنقل الأخضر والمزود بمختلف الخدمات اللوجستية

وأكد أنه تم تغذية المطار بالطاقة الشمسية اللازمة للتشغيل، والتي تُنتج 472 ميجا وات في الساعة، بجانب توفير280 كيلو وات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لخدمة الأماكن المخصصة لانتظار السيارات، على مساحة تبلغ 2000 متر مربع.